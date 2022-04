Corsa scudetto, cosa succede in caso di arrivo a pari punti

Una volata scudetto tirata come non accadeva ormai da anni. A sette giornate dalla fine del campionato di Serie A, ci sono infatti ben tre squadre pronte a darsi battaglia fino alla fine per conquistare il titolo di campione d'Italia. Al primo posto, al momento, troviamo il Milan di Stefano Pioli con i suoi 67 punti, appena uno in più del Napoli e quattro in più dell'Inter, che però ha una gara in meno. Una situazione di equilibrio che potrebbe portare ad un arrivo a pari merito tra due o tutte e tre le contendenti: vediamo tutti gli scenari.

Scudetto, cosa succede in caso di arrivo a pari punti: tutte le possibilità

In caso di parità a tre a decidere le sorti del torneo sarebbe la classifica avulsa, ovvero la graduatoria stilata tenendo conto solamente degli scontri diretti tra le squadre coinvolte. In questo caso a conquistare lo scudetto sarebbe il Milan, che nelle gare contro Napoli e Inter ha conquistato complessivamente 7 punti. I rossoneri precederebbero nerazzurri (5) e Napoli (4).

Il Diavolo conquisterebbe il tricolore anche in caso di arrivo in parità con l'Inter, visto che nei due derby di campionato hanno conquistato una vittoria e un pareggio (1-1 all'andata, 2-1 nel ritorno). Nel caso in cui i rossoneri dovessero chiudere a pari merito con il Napoli, invece, decisiva sarebbe la differenza reti (al momento favorevole ai partenopei: +33 contro il +27 del Milan), data la situazione di equilibrio negli scontri diretti (1-0 per gli azzurri all'andata, 1-0 per il Milan al ritorno). Se ad arrivare a pari punti fossero Inter e Napoli, lo scudetto andrebbe ai nerazzurri (vittoria per 3-2 all'andata, pareggio per 1-1 al ritorno).

Classifica avulsa

Questa, per ricapitolare, la classifica avulsa in caso di arrivo a pari merito tra Milan, Napoli e Inter:

Milan 7

Inter 5

Napoli 4

Scontri diretti Milan

Questa la situazione degli scontri diretti per il Milan:

favorevole con l'Inter (una vittoria e un pari);

pari con il Napoli (una vittoria per 1-0 a testa).

Scontri diretti Napoli

Questa la situazione degli scontri diretti per il Napoli:

pari con il Milan (una vittoria per 1-0 a testa);

sfavorevole con l'Inter (un pareggio e una sconfitta).

Scontri diretti Inter

Questa la situazione degli scontri diretti per l'Inter: