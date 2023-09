Le migliori Under 15 d'Italia si sfidano a Pescara: dove vedere le partite in diretta

La prossima Nazionale italiana Under 15 in campo a Pescara nel torneo "Scudetto Cup Gabriele d'Annunzio": i baby di Inter, Milan, Juventus e Roma si sfidano, assieme ai pari età di Psg e Pescara, per un torneo precampionato che sa di prove generali in vista della nuova stagione per le big italiane della categoria. Gli astri nascenti del calcio nazionale pronti a sfidarsi in Abruzzo davanti agli occhi, interessati, del ct della categoria, Antonio Rocca, che osserverà i giovanissimi presenti nella città adriatica prima di diramare le prossime convocazioni per i raduni ufficiali. Tanti gli addetti ai lavori e allo scouting pronti a lavorare con relazioni che, tra qualche anno, tracceranno i profili di sicuri protagonisti delle nostre serie A e serie B.

Le partite della Scudetto Cup saranno visibili in diretta streaming gratuita sul sito ufficiale del torneo e sul canale Youtube.

“I Coordinatore tecnico della Nazionale Under 15 Rocca ha già annunciato che la nuova Nazionale nascerà dal nostro Torneo, che vedrà impegnati tanti volontari, come le cinque ragazze team attaché, ciascuna delle quali vivrà cinque giorni con la squadra loro assegnata”, le parole dell'organizzatore dell'evento, l'ex calciatore Antonio Martorella, oggi presidente della Curi Pescara.



“SCUDETTO CUP Gabriele d’Annunzio”: gironi, programma e dove vedere le partite in diretta

GIRONE A: Juventus, Psg, Pescara;

GIRONE B: Inter, Milan, Roma.

1a giornata, martedì 5 settembre:

Milan – Inter, ore 18.30, diretta streaming sul sito ufficiale Scudettocup e sul canale Youtube;

Juventus – Pescara, ore 20.30, diretta streaming sul sito ufficiale Scudettocup e sul canale Youtube;



2a giornata, mercoledì 6 settembre:

vincente Juventus-Pescara – Psg, ore 16.00;

vincente Milan-Inter – Roma, ore 16.00

3a giornata, giovedì 7 settembre: perdente Juventus-Pescara – Psg, ore 10.30; perdente Milan-Inter – Roma, ore 10.30;

Semifinali, venerdì 8 settembre:

Semifinale A, ore 17.00;

Semifinale B, ore 18.30;

Finali, sabato 9 settembre:

Finale 3° posto, ore 09.15;

Finale 1°-2° posto, ore 11.30.