Napoli, è lo scudetto del coraggio

Il Napoli pareggia a Udine e l'attesa festa scudetto può iniziare anche se sul terzo scudetto dei campani non c'erano dubbi ormai da mesi. La squadra di Spalletti ha meritato il titolo dominando la Serie A dall'inizio alla fine, imponendo un ritmo forsennato che nessuno alle sue spalle è riuscito a tenere. Merito dei ragazzi di Spalletti e non demerito degli altri perché se concludi la pratica con sei giornate di anticipo, con il miglior attacco, la migliore difesa, perdendo solo tre gare e vincendone 26 su 32, significa che il Tricolore non te lo avrebbe potuto togliere nessuno. Non la Juventus, penalizzazione o no, non la Roma, non la Lazio che già dovesse mantenere il secondo posto farebbe un'impresa, non la discontinua Inter e nemmeno il Milan che sta ancora pagando in classifica un inizio di 2023 da incubo.

E' la vittoria di De Laurentiis, presidente non da tutti amato, ma che passerà comunque alla storia come l'uomo della rinascita dall'inferno delle serie minori al tetto d'Italia, di Giuntoli che è riuscito nel difficile compito di creare una squadra forte e sostenibile, di Spalletti che aspettava questo momento quasi quanto tutta Napoli e di una squadra che ha trovato in Osimhen e Kvaratskhelia i suoi trascinatori tecnici, in Lobotka la sua guida e in Di Lorenzo un capitano silenzioso ma sempre presente.

Il filo conduttore del trionfo del Napoli è il coraggio che tutti hanno dimostrato fin dall'estate. Ai piani alti hanno deciso che la società non poteva più permettersi ingaggi faraonici e così nel giro di pochi mesi ha voltato nettamente pagina: via Insigne, Mertens, Koulibaly, Fabian Ruiz e Ospina. Cinque pilastri venduti nel giro di qualche settimana con la piazza che ribolle perché a far fronte a questa uscite arrivano Kvaratskhelia e Kim, all'epoca poco più che sconosciuti agli occhi del grande pubblico, e poi Ndombele sul gong del mercato, Simeone, Olivera, Ostigard e Raspadori. Ci vuole coraggio a cambiare tutto in pochi mesi, ci vuole coraggio a presentarsi con un progetto improntato alla riduzione dei costi mentre gli altri regalano stipendi faraonici a "campioni" sul viale del tramonto o pagano milioni su milioni per giovani di belle speranze che appena mettono piede in Italia si sciolgono come neve al sole.

Il coraggio della società è lo stesso di Spalletti che lavora in estate su questi ragazzi, gli chiede di dominare il gioco, di prendere in mano la partita sempre, anche se alle spalle non hai più il tuo muro invalicabile (Koulibaly), se in mediana non c'è più l'uomo delle magie (Fabian Ruiz) e in attacco sei è meno affidabile senza i due capitani (Mertens e Insigne). La squadra ascolta il mister toscano e non si tira indietro, il Napoli è bello, spregiudicato, devastante in attacco e granitico in difesa, ha coraggio nelle giocate dei singoli che siano gli uno contro uno a tutto campo degli esterni, le giravolte in mezzo al campo per cercare superiorità numerica, la costruzione dal basso con palla anche affidata ai piedi del portiere. Il Napoli vince, diverte e si diverte, lo fa all'inizio quasi con leggerezza e poi non cambia anche quando la pressione inizia a schiacciare, quando la piazza capisce che può non essere un sogno, quando tutti iniziano a chiedere lo Scudetto. La forza e la bravura di Giuntoli, Spalletti e di tutto lo staff è anche questa, non lasciarsi trascinare, arginare i facili entusiasmi e rimanere focalizzati su quell'obiettivo per poi andarselo a prendere con oltre un mese di anticipo dimostrando che coraggio e competenza contano più di investimenti insensati e mostruosi, figli di un calcio che in Italia non c'è più ormai da tempo. Il Napoli è campione d'Italia e se continuerà con queste persone e questi valori probabilmente non dovrà aspettare altri trent'anni per festeggiare.