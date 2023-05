Scudetto Napoli, i cinque uomini chiave

Il terzo scudetto arriva dopo oltre trent’anni di attesa al termine di un campionato dominato come testimoniano le cinque giornate di anticipo per cucirsi addosso il Tricolore matematicamente. La forza della squadra di Spalletti è sotto gli occhi di tutti, nessuno è riuscito a fermarla e oggi festeggia con pieno merito. Come in tutte le imprese ci sono alcuni singoli che emergono, almeno cinque sono gli eroi del Napoli scudettato:

Luciano Spalletti: è il comandante di un gruppo che in estate ha cambiato pelle lasciando andare i senatori rischiando di rimanere senza punti di riferimento. Il vero cardine è stato lui, l’allenatore bravo, ma mai vincente, secondo molti, quello che con Inter e Roma ha fatto miracoli, ma nessuno glieli ha mai riconosciuti. Oggi festeggia dopo aver creato un Napoli bello, bellissimo, giovane, dinamico, forte tanto in attacco quanto in difesa. I suoi meriti sono tecnici e non solo, perché vincere a Napoli è speciale, ma anche difficilissimo, c’è infatti da reggere una pressione che per molti in passato è stata insopportabile. Per lui no, perché Spalletti in realtà un vincente lo è sempre stato, ma molti solo oggi se ne renderanno conto.

Victor Osimhen: l’uomo con la maschera, il bomber implacabile che segna sempre e in ogni modo, il centravanti che trascina alle vittorie con grandi e piccole. E’ il nigeriano uno dei simboli del Napoli scudettato. L’anno scorso il grave infortunio al volto lo aveva frenato, in questa stagione nulla è riuscito a frapporsi tra lui e la vittoria. Finirà il campionato da capocannoniere con oltre venti gol, è stato per tutta la stagione il finalizzatore della squadra più forte e bella d’Italia che senza il suo killer instinct probabilmente non sarebbe riuscita a raggiungere questo traguardo.

Khvicha Kvaratskhelia: è arrivato in estate in punta di piedi, in pochi si sarebbero aspettati che avrebbe potuto prendere il posto di Insigne perché troppo giovane, perché mai aveva giocato in un campionato così importante. E invece così è andata, Kvara ha iniziato a danzare sulla fascia saltando uomini in serie, puntando sempre la porta, senza mai pensare al suo predecessore ma solo a chi gli stava davanti. A sei giornate dalla fine ha messo a referto 12 gol e 10 assist, numeri stratosferici che insieme al suo modo di giocare lo hanno eletto a beniamino dei tifosi.

Stanislav Lobotka: tutte le orchestre hanno bisogno di un grande direttore e il Napoli di oggi ha Stanislav Lobotka. Due anni fa nessuno avrebbe mai immaginato per lui questo futuro, Spalletti lo ha preso sotto la sua ala e lo ha fatto diventare il regista che mancava alla sua formazione. Il polacco ci ha messo un anno per imparare i segreti del mestiere e poi è salito in cattedra dispensando gioco, alzando e abbassando i ritmi e mettendo l’elmetto quando c’era da battagliare. Se il Napoli gioca il calcio più bello di tutti lo deve a questo centrocampista centrale dalle geometrie perfette e dai mille polmoni, l’uomo che mancava ad un’orchestra che andava guidata con intelligenza e cuore.

Giovanni Di Lorenzo: il vero simbolo dello Scudetto del Napoli forse è proprio il capitano. Il terzino instancabile arrivato dalla provincia (Empoli) nel 2019 dopo un solo campionato di Serie A e i precedenti dieci passati tra Serie D, Lega Pro e una sola stagione da titolare in Serie B. Il club azzurro ha creduto in lui e lui ha ripagato la fiducia correndo su e giù per tutti i campi fino a conquistare la Nazionale, l’Europeo e infine lo Scudetto. Giovanni Di Lorenzo però non si è fermato lì, ha imparato a conoscere Napoli e i suoi tifosi, ha conquistato la fiducia dello spogliatoio e si è messo quella fascia al braccio senza alcuna paura, proteggendo i compagni in campo e fuori. Sarà lui ad alzare la Coppa nel cielo di Napoli, il giusto riconoscimento a chi con il lavoro ha conquistato tutto e tutti.