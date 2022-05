Volata scudetto: gli storici ribaltoni dell'ultima giornata

L’arrivo al fotofinish sotto lo striscione del traguardo è stata un’eventualità più volte contemplata dal massimo campionato di calcio, sebbene siano ben maggiori i casi in cui la matematica ha assegnato lo scudetto prima dei 90’ conclusivi. In diverse circostanze, chi si è presentato all’appuntamento con l’ultimo impegno stagionale in vantaggio, seppur minimo, è riuscito a conservare il margine necessario per cucirsi sul petto il tricolore. Un precedente tra Inter e Milan risale alla primavera del ‘65, che vide i nerazzurri del mago Herrera recuperare nell’arco del torneo lo svantaggio ed centrare il nono titolo (nello storico tris stagionale con Coppa Campioni e Coppa Intercontinentale): bastò il pareggio col Torino per resistere all’assalto del Milan, crollato a Cagliari nell’ultima partita. Ancora Inter campione all’ultima tornata nel 2007/2008 e nel 2009/2010, beffando la Roma in entrambe le circostanze sul filo di lana, così come i rossoneri di Zaccheroni nell’edizione 1998/99, vincenti 2-1 a Perugia con la Lazio scivolata al secondo posto a seguito della prodigiosa risalita del “Diavolo”.

Quattro sono stati, invece, i casi eclatanti in cui lo scudetto è finito nelle casacche di chi si è presentato all’ultimo match stagionale in fase di...rincorsa. A farne le spese l’Inter, in due circostanze, entrambe clamorose. La prima nel torneo 1966/67, coi nerazzurri una settimana prima sconfitti nella finale di Coppa dei Campioni di misura dal Celtic, e poi piegati a Mantova da una rete di Di Giacomo complice un clamoroso errore del portiere meneghino Sarti: la Juventus ne approfittò sconfiggendo la Lazio e mettendo in bacheca il tricolore numero tredici. Per i gourmet dei “fun-fact”, divenne proprio in quell’occasione di dominio pubblico il termine “papera” del portiere, coniato per la prima volta nel 1912 dal c.t. azzurro Umberto Meazza, che paragonò - per la sua rivedibile postura tra i pali - il suo numero uno al palmipede, dopo il 3-4 contro la Francia a Torino, maturato anche a causa delle sue incertezze.

L’epilogo fu copiato ed incollato trentacinque anni dopo, in quel 5 maggio 2002 entrato di diritto nella storia del calcio italiano: Inter 69, Juventus 68 e Roma 67 la griglia di partenza per l’ultimo giro, in cui i bianconeri espugnarono agevolmente Udine, imitati dalla Roma che si impose a Torino di misura. Invece, all’Olimpico – contro la Lazio – i nerazzurri vennero raggiunti due volte da Poborsky prima del duplice fischio e crollarono nella ripresa subendo le reti dell’ex Simeone e dell’attuale tecnico Simone Inzaghi, chiudendo addirittura terzi e costretti ai preliminari di Champions.

L’altro sorpasso con consequenziale vittoria di “corto muso” fu quello della Lazio sulla Juventus nella primavera del 2000. La location è lo stadio di Perugia, intitolato a quel Renato Curi che, nella stagione 1975/76, segnò con la maglia del Grifo ai bianconeri la rete la quale certificò il settimo scudetto del Toro, avanti di uno a 90’ dalla fine nel derby a distanza per il titolo. La Juventus si impantana in Umbria, in un match sospeso per un’ora dall’arbitro Collina per un nubifragio arrivato poco prima dell’intervallo, sul punteggio di 0-0: Calori condanna i bianconeri realizzando il gol dell’1-0, permettendo alla Lazio (3-0 sulla Reggina all’Olimpico) di colmare il divario di due lunghezze in classifica e festeggiare il tricolore chiudendo avanti di appena un’incollatura.

Tinte addirittura drammatiche, infine, furono assunte dai minuti finali del torneo 1972-73, con Milan a 44 e la coppia Juventus-Lazio a 43 prima dell’ultima partita di campionato. I rossoneri, che in settimana avevano alzato la Coppa delle Coppe a Salonicco piegando il Leeds e richiesto inutilmente un rinvio per recuperare energie, crollarono al “Bentegodi” 5-3 (in quella che poi venne ribattezzata la “fatal Verona”) e furono costretti a rimandare l’appuntamento con lo scudetto della “stella”. Nelle battute conclusive, la prospettiva di un clamoroso spareggione a tre si dissolve: la Juventus, dopo aver raddrizzato l’iniziale svantaggio a Roma contro i giallorossi grazie alla rete di Altafini, al minuto 87 timbra con Cuccureddu il gol che vale il titolo, mentre ad un giro di lancette dalla fine Damiani realizza al San Paolo di Napoli la rete che stappa un match inchiodato sullo 0-0 e spegne le residue speranze biancocelesti.