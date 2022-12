Sebastien Haller e la lotta contro il tumore: a gennaio tornerà ad allenarsi

Sebastien Haller potrebbe tornare presto ad allenarsi insieme al Borussia Dortmund. La notizia viene riportata da alcuni media tedeschi, tra cui la Bild, è ed un ottimo segnale per il centravanti acquistato in estate dai gialloneri ma mai sceso in campo con la nuova maglia. Nel luglio scorso infatti al giocatore è stato diagnosticato un tumore ai testicoli che non gli ha permesso più di allenarsi.

Sebastien Haller e il tumore: il giocatore è pronto al ritorno

La lunga lotta contro il tumore potrebbe quindi essere arrivata ad un punto di svolta dopo mesi difficile. Il 18 luglio il giocatore era stato fermato e aveva inziato la chemioterapia dopo un primo intervento chirurgico a cui poi ne è seguito un secondo alune settimane fa. Un processo che starebbe giungendo al termine anche se al momento non ci sono ancora date precise per un suo ritorno.

Il programma prevederebbe ovviamente un rientro graduale con i primi passi da svolgere in palestra e poi il campo. Il Borussia Dortmund lo aspetta e spera di poterlo farlo tornare sul rettangolo verde, sarebbe una notizia davvero bellissima per il giocatore, per la squadra e per tutto il calcio.

Chi è Sebastien Haller

Sebastien Haller è stato il fiore all'occhiello della campagna acquisti estiva del Borussia Dortmund che lo aveva scelto come sostituto di Erling Haaland partito alla volta del Manchester City. Una scelta non casuale visto che il ventottennte nella scorsa stagione aveva segnato ben 34 gol con l'Ajax di cui 11 in Champions League. E'stata quella l'annata della consacrazione di un talento innato, spesso però altalenante che dalla Francia è partito a soli 21 anni alla volta dell'Olanda, tre stagioni all'Utrecht con 51 gol in 98 presenze.

Un trampolino di lancio verso la Bundesliga con l'Eintracht Francoforte in cui segna 33 reti in 77 presenze, score che gli vale la chiamata dalla Premier League. Con il West Ham però non arriva l'esplosione che tutti si aspettano, 14 gol in due anni e il ritorno in Eeredivisie con l'Ajax dove in un anno mezzo, da gennaio 2021 al luglio 2022 segna 46 reti in 66 presenze.