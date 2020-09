La seconda divisa dell'Udinese: una maglia che parla friulano

Svelata anche la seconda maglia dell'Udinese. Se il primo completo richiama al passato con una banda diagonale bianca la seconda è un simbolo di storia e identità friulana. Macron, l'azienda di abbigliamento sportivo fornitore ufficiale dell'Udinese, ha infatti studiato un completo azzurro con maniche blu navy e soprattutto tre dettagli grafici.

Il primo è il backneck con la scritta 'i primi bianconeri d'Italia' mentre sul petto, a sinistra, campeggia il logo del club. Ma la novità più importante è sicuramente quella banda gialla che taglia in diagonale la divisa da trasferta. Un particolare formato dai caratteri, anzi dalle parole che vanno a formare i nomi delle città dove sono presenti i 'Fogolârs furlans'. Sono le associazioni diffuse in tutto il mondo, costituite da emigrati originari del Friuli e dai loro discendenti. Sono i nativi locutori di lingua friulana, ma anche del dialetto veneto, del Resiano, dei dialetti germanici del Friuli e talvolta anche dello sloveno beneciano.



Non è la prima volta che su una divisa da gioco le parole di un inno o di una formazione storica irrompono andando ad arricchire i particolari. Il primo esempio fu il Torino con la lista della propria Hall of fame che andò a formare un toro sul fianco sinistro della propria maglia da trasferta. In serie C un caso analogo fu quello dell'Arezzo che sulla terza maglia disegnò un cavallino rampante con le parole dell'inno del club scritto da Pupo.