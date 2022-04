Champions League, il programma delle semifinali: date e orari delle partite

Real Madrid, Villarreal, Manchester City e Liverpool. Queste le squadre rimaste ancora in corsa nell'edizione 2021/2022 della Champions League, con gli ultimi verdetti arrivati nella serata di ieri, mercoledì 13 aprile, al termine delle sfide di ritorno dei quarti di finale. Si è invece conclusa l'avventura di Chelsea, Bayern Monaco, Atletico Madrid e Benfica, che si sono dovute accontentare di entrare tra le migliori otto. In semifinale si disputeranno adesso le sfide Manchester City-Real Madrid e Liverpool-Villarreal, con la Uefa che ha ufficializzato il calendario.

Champions League, il calendario delle semifinali

Ad aprire il programma delle semifinali sarà Manchester City-Real Madrid, in programma all'Etihad Stadium martedì 26 aprile alle 21. Il giorno seguente, sempre alle 21, sarà invece la volta ad Anfield di Liverpool-Villarreal. Le gare di ritorno sono previste per la settimana successiva: il 3 maggio (fischio d'inizio sempre alle 21) si giocherà Villarreal-Liverpool, mentre il 4, al Santiago Bernabeu, è in calendario Real Madrid-Manchester City.

Questo il calendario nel dettaglio: