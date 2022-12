Semifinali Mondiali 2022, i club più rappresentati: c'è anche la Juventus

La piccola ma talentuosissima Croazia contro l'Argentina di Messi, la Francia campione del Mondo contro lo storico Marocco, è il momento delle semifinali ai Mondiali in Qatar. Qauttro squadre per un sogno, quattro squadre con calciatori che giocano in tanti Paesi diversi, il campionato più rappresentato è la Liga con 22 elementi davanti alla Premier League e alla Ligue 1 (14) e poi alla Bundesliga e alla Serie A (13).

Il Bayern Monaco è la squadra più rappresentata nelle semifinali mondiali

Quali sono invece i club più rapresentati nelle quattro rose che si giocheranno l'accesso alla finale dei Mondiali 2022? Ben 35 giocatori arrivano da sole nove società sparse per l'Europa e non solo. La squadra più rappresentata è il Bayern Monaco con sei giocatori in semifinale, davanti ad Atletico Madrid e Siviglia, entrambe a cinque e soprattutto per gli andalusi è un grande orgoglio, un risultato che arriva in una stagione difficilissima.

Il passaggio del turno della Croazia fa approdare ai piedi del podio la Dinamo Zagabria che porta in semifinale ben 4 giocatori, davanti a cinque compagini a quota 3: il PSG, la Juventus, il Tottenham, il Real Madrid e anche l'unica non europea di questa speciale classifica. Il club del Marocco Wydad Ac infatti si ritroverà a tifare per tre dei suoi calciatori il 14 dicembre.

Tra i dati interessanti di queste semifinali ci sono anche quelli delle presenze tra le prime quattro del mondo, una classifica che vede la Germania al primo posto con 13 volte almeno in semifinale ai Mondiali, il Brasile secondo a 11, l'Italia terza a 8; alle loro spalle la scalata di Francia (7) e Argentina (6). La Croazia sale invece a 3 presenze, di cui però due di fila visto che è approdata in finale anche nel 2018, mentre per il Marocco è la prima volta.