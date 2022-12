Mondiali 2022, dove vedere le semifinali in tv e streaming

Saranno Argentina-Croazia e Francia-Marocco le semifinali dei Mondiali 2022. La prima sfida a giocarsi sarà quella tra Albiceleste e croati, in programma martedì 13 dicembre alle 20 italiane al Lusail Iconic Stadium di Lusail. Un match che metterà l'uno di fronte all'altro Lionel Messi e Luka Modric, due delle maggiori stelle del mondo del pallone. L'Argentina si presenterà all'appuntamento dopo aver superato ai quarti ai calci di rigore l'Olanda, mentre la Croazia, sempre dal dischetto, ha eliminato quella che era la grande favorita alla vittoria finale, vale a dire il Brasile.

Mercoledì 14 dicembre, sempre alle 20 italiane, si disputerà invece all'Al-Bayt di Al-Khawr Francia-Marocco. I transalpini, campioni del mondo in carica, hanno staccato il pass per la semifinale battendo l'Inghilterra per 2-1, mentre la formazione di Regragui, autentica rivelazione del torneo, ha superato ai quarti di finale per 1-0 il Portogallo. Un risultato che ha permesso al Marocco di essere la prima Nazionale africana di sempre ad accedere alle semifinali di un campionato del mondo.

Argentina-Croazia, le probabili formazioni

Argentina (4-3-3): E. Martinez; Molina, Romero, Otamendi, Tagliafico; De Paul, E. Fernandez, Mac Allister; Di Maria, Messi, Alvarez. Ct. Scaloni

Croazia (4-3-2-1): Livakovic: Juranovic, Lovren, Gvardiol, Sosa; Modric, Brozovic, Kovacic; Pasalic, Perisic; Kramaric. Ct. Dalic

Argentina-Croazia, dove vedere la partita in diretta tv e streaming

La partita Argentina-Croazia sarà trasmessa in diretta in chiaro in esclusiva dalla Rai, che detiene i diritti sul torneo, su Rai Uno. La sfida sarà inoltre visibile in streaming su Rai Play: in questo caso basterà collegarsi al portale di riferimento tramite pc o notebook oppure scaricare l'apposita app su dispositivi mobili quali tablet e smartphone.

Francia-Marocco, le probabili formazioni

Francia (4-2-3-1): Lloris; Koundé, Varane, Upamecano, Theo Hernandez; Tchouameni, Rabiot; Dembélé, Griezmann, Mbappé; Giroud. Ct. Deschamps

Marocco (4-3-3): Bounou; Hakimi, El Yamiq, Saiss, Attiat-Allah; Ounahi, S. Amrabat, Amallah; Ziyech, En-Nesyri, Boufal. Ct. Regragui

Francia-Marocco, dove vedere la partita in diretta tv e streaming

La partita Francia-Marocco sarà trasmessa in diretta in chiaro in esclusiva dalla Rai, che detiene i diritti sul torneo, su Rai Uno. La sfida sarà inoltre visibile in streaming su Rai Play: in questo caso basterà collegarsi al portale di riferimento tramite pc o notebook oppure scaricare l'apposita app su dispositivi mobili quali tablet e smartphone.