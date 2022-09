Sergiño Dest, chi è il nuovo jolly del Milan

Un'operazione di mercato a sorpresa, quella che ha chiuso il Milan in queste ore. I rossoneri, dopo l'infortunio subìto da Alessandro Florenzi nella gara contro il Sassuolo (l'ex terzino di Roma e Psg sarà costretto a rimanere lontano dal terreno di gioco a lungo), si sono infatti gettati a capofitto su Sergiño Dest, raggiungendo in breve tempo l'accordo con il Barcellona sulla base di un prestito con diritto di riscatto a 20 milioni di euro. Un innesto importante per Stefano Pioli, che potrà contare sulla grande versatilità dello statunitense classe 2000.

La carriera

Sergiño Dest, nato ad Almere, in Olanda, il 3 novembre 2000 da padre statunitense e madre olandese, ha mosso i primi passi nel mondo del calcio nell'Almere City prima di passare nel settore giovanile dell'Ajax, formazione con la quale ha esordito in prima squadra il 27 luglio 2019 in occasione della gara di Supercoppa contro il Psv Eindhoven. Il suo impatto con i lancieri è stato subito positivo, tanto da collezionare, tra campionato e coppe, ben 35 presenze nella sua prima stagione tra i grandi realizzando anche due reti. Un rendimento che non è sfuggito al Barcellona, che lo ha acquistato il 1 ottobre 2020 per 21 milioni di euro più 5 di bonus mettendo nel suo contratto una clausola da ben 400 milioni. Con i blaugrana, Dest ha collezionato 41 presenze e tre reti nella prima stagione, mentre nella stagione successiva i gettoni raccolti sono stati 32.

L'arrivo di Xavi sulla panchina dei catalani ha però messo ai margini Dest, costretto a cercarsi una nuova sistemazione per giocare con continuità. E l'occasione Milan, per il giovane statunitense, che ha già indossato la maglia della propria Nazionale per 17 volte segnando due reti, sembra essere l'occasione giusta per il rilancio.

Le caratteristiche tecniche

Dal punto di vista tecnico Dest, non certo un gigante dal punto di vista fisico (171 centimentri di altezza), è un terzino destro offensivo, che fa della rapidità e della capacità di arrivare sul fondo le sue armi miglior. Lo statunitense, tuttavia, mostra grande duttilità tattica, tanto che spesso ha giocato anche a sinistra e, all'occorrenza, anche come ala o esterno di centrocampo. Un profilo quindi perfetto per Pioli, che potrà scegliere come impiegarlo a seconda delle necessità che si apriranno di volta in volta.