Serhou Guirassy, chi è l'attaccante finito nel mirino del Milan

È Serhou Guirassy l'obiettivo numero uno del Milan per rinforzare l'attacco in vista della sessione invernale di calciomercato. Il guineano, attualmente in forza in Germania allo Stoccarda, è stato infatti individuato dalla dirigenza rossonera come il profilo giusto per dare nuova linfa al reparto offensivo della formazione di Stefano Pioli, fin qui alle prese con qualche difficoltà di troppo. Un giocatore duttile, esploso nel corso di questa prima parte di stagione.

La carriera

Guirassy, nato ad Arles, in Francia, il 12 marzo 1996, è cresciuto nel settore giovanile del Laval, con cui ha debuttato in prima squadra nel 2013 realizzando poi sette reti nel corso di due stagioni. L'attaccante è successivamente passato prima al Lilla (nove presenze ed un gol) e poi all'Auxerre (sedici presenze ed otto reti), prima di trasferirsi nell'estate 2016 al Colonia. Con i tedeschi Guirassy ha realizzato complessivamente undici reti in trentanove presenze prima di fare nuovamente ritorno in Francia all'Amiens (tredici gol in trentotto presenze) e al Rennes (venticinque reti in ottantuno presenze). Nel 2022 il guineano è tornato nuovamente in Germania passando allo Stoccarda per 15 milioni di euro: nella sua prima stagione ai biancorossi ha trovato la via del gol dodici volte, ma è nel torneo attualmente in corso che Guirassy compie un salto di qualità. Per lui, in quindici presenze complessive tra campionato e coppe, ben diciannove reti segnate, a cui vanno aggiunti tre assist.

Le caratteristiche tecniche

Dal punto di vista tecnico, Guirassy, dall'alto dei suoi 187 centimetri di altezza e dei suoi 83 chili, può far valere la sua fisicità nel gioco aereo. L'imponente stazza, tuttavia, non gli impedisce di poter usufruire di notevoli doti atletiche, amando attaccare la profondità per sfruttare la sua velocità. Nel 4-2-3-1 con cui gioca attualmente lo Stoccarda funge da terminale offensivo abile sia nel far salire la squadra che nello sfruttare al meglio le rapide ripartenze.