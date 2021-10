Serie A in tv, dove vedere tutte le partite della settima giornata: orari Sky e Dazn

Derby Torino-Juventus, Napoli capolista a Firenze. Trasferta sul campo dell'Atalanta per il Milan

Nuovamente in campo la Serie A. La settima giornata si aprirà venerdì sera con l'anticipo Cagliari-Venezia, mentre a chiudere il programma, nella serata di domenica, sarà il posticipo Atalanta-Milan. Il Napoli capolista è atteso dalla Fiorentina, mentre l'Inter farà visita al Sassuolo. Derby della Mole con il Torino per la Juventus di Massimiliano Allegri, Lazio e Roma rispettivamente contro Bologna ed Empoli.

Serie A, la classifica dopo sei giornate

A guidare la classifica di Serie A dopo sei giornate è il Napoli di Luciano Spalletti, che viaggia a punteggio pieno. Alle spalle degli azzurri, a due lunghezze di distanza, il Milan di Pioli, che precede Inter, Roma, Fiorentina, Lazio e Atalanta. In risalita la Juventus, adesso al nono posto dopo le ultime due vittorie consecutive. In coda Salernitana, Cagliari, Venezia e Spezia, con Genoa, Sampdoria e Verona appena più avanti.

Settima giornata Serie A, le partite clou in diretta tv e streaming

Big match di giornata è la sfida Atalanta-Milan, in programma domenica 3 ottobre alle 20.45 e trasmessa in diretta da Dazn. Da non perdere anche Fiorentina-Napoli (domenica 3 alle 18, diretta Dazn), con i viola che proveranno ad interrompere la striscia vincente degli azzurri, e Torino-Juventus (sabato 2 alle 18, diretta Dazn), con i granata che sognano lo sgambetto ai cugini bianconeri. Ricca di spunti anche Sassuolo-Inter (sabato 2 alle 20.45, diretta Dazn e Sky).

Partite Serie A oggi in tv e streaming: orari