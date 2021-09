Serie A in tv, dove vedere tutte le partite della sesta giornata: orari Sky e Dazn

Nuovamente in campo la Serie A. Nel weekend si disputerà infatti la sesta giornata, che sarà aperta sabato 25 settembre alle 15 dall'anticipo Spezia-Milan. A chiudere il programma del turno, invece, il posticipo del lunedì sera Venezia-Torino. Impegno interno contro il Cagliari per il Napoli capolista, mentre Inter e Juventus ospiteranno rispettivamente Atalanta e Sampdoria. In programma anche l'atteso derby della Capitale Lazio-Roma.

Serie A, la classifica dopo cinque giornate

A guidare la classifica dopo cinque giornate è il Napoli di Luciano Spalletti, che viaggia a punteggio pieno. Alle spalle degli azzurri il tandem Inter-Milan a 13, che precede Roma (12), Atalanta (10) e Fiorentina (9). Ancora nei bassifondi la Juventus di Allegri, appaiata a quota cinque con la Sampdoria. In coda, in zona retrocessione, Salernitana (1), Cagliari (2) e Venezia (3), precedute da Spezia, Genoa, Verona e Sassuolo (4).

Sesta giornata Serie A, le partite clou in diretta tv e streaming

Big match di giornata il derby Lazio-Roma, in programma domenica 26 alle 18 e trasmesso in diretta da Dazn. Da non perdere anche Inter-Atalanta, in calendario sabato 25 alle 18 (diretta Dazn). A caccia di una nuova vittoria il Milan contro lo Spezia (sabato 25 ore 15, diretta Dazn), mentre la Juventus cerca il secondo successo consecutivo contro la Sampdoria (domenica 26 ore 12.30, diretta Dazn/Sky). Il Napoli, protagonista di un inizio di stagione da favola, cerca la sesta vittoria di fila contro il Cagliari di Walter Mazzarri (domenica 26 ore 20.45, diretta Dazn).

Partite Serie A oggi in tv e streaming: orari