Pronostici Serie A, i possibili risultati a sorpresa della 12esima giornata

Tra venerdì 10 e domenica 12 novembre si disputerà la 12esima giornata del campionato di serie A, in cui spicca il derby della capitale Lazio-Roma. L'Inter capolista ospiterà a San Siro il Frosinone, mentre la Juventus affronterà allo Stadium il Cagliari. Trasferta a Lecce per il Milan, Napoli al Maradona contro l'Empoli. Completano il quadro Sassuolo-Salernitana, Genoa-Verona, Monza-Torino, Fiorentina-Bologna e Udinese-Atalanta.

I possibili risultati a sorpresa

L'Atalanta che non passa a Udine

L'Udinese, dopo un avvio di stagione complicatissimo, sembra aver trovato maggiore continuità nelle ultime uscite. I bianconeri sono in serie positiva da cinque gare e, nella scorsa giornata, hanno conquistato la loro prima vittoria superando a San Siro il Milan. Ecco perché l'Atalanta, che si presenterà in Friuli reduce dalle fatiche europee, potrebbe incontrare più difficoltà del previsto a fare sua la partita.

Il Torino che espugna Monza

Ottimo momento di forma per il Torino, reduce dalle vittorie con Lecce e Sassuolo. Gli uomini di Juric, adesso, cercheranno il tris sul campo del Monza di Palladino per portarsi nella parte sinistra della classifica.

Il Bologna che espugna il Franchi

Il Bologna visto in questo inizio di stagione è squadra tremendamente difficile da superare, come dimostra il dato relativo alle partite perse dai rossoblù: appena una. E gli uomini di Thiago Motta, adesso, cercheranno di sfruttare il momento difficile della Fiorentina (tre ko consecutivi) per espugnare il Franchi.