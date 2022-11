Pronostici Serie A, i possibili risultati a sorpresa della 13ª giornata

Si disputerà dal 4 al 6 novembre la tredicesima giornata del campionato di serie A. Ad aprire il programma, venerdì alle 20.45, l'anticipo Udinese-Lecce, a chiuderlo, domenica alle 20.45, la super sfida Juventus-Inter. In calendario anche il big match Atalanta-Napoli ed il derby Roma-Lazio, mentre il Milan ospiterà a San Siro lo Spezia. Completano il quadro Empoli-Sassuolo, Salernitana-Cremonese, Bologna-Torino, Sampdoria-Fiorentina e Monza-Verona.

13esima giornata Serie A 2022/2023, i possibili risultati a sorpresa

Il blitz del Sassuolo

L'ultima sconfitta, il pesante 4-0 incassato sul campo del Napoli, farà sì che il Sassuolo si presenti affamato di riscatto al Castellani di Empoli. Una sfida in cui i neroverdi tenteranno di raccogliere l'intera posta in palio approfittando anche del momento non semplice che stanno attraversando i toscani, reduci dai ko con Juventus e Atalanta.

L'Atalanta che ferma la corsa del Napoli

Una super sfida, quella che sabato, al Gewiss Stadium, vedrà l'una di fronte all'altra le prime due forze del torneo. Il Napoli si presenterà a Bergamo ancora imbattuto e con un bottino di ben 32 punti raccolti nelle prime dodici giornate, ma gli orobici, di fronte al loro pubblico, venderanno cara la pelle per strappare un risultato positivo.

La Fiorentina che espugna Genova

Due formazioni, Sampdoria e Fiorentina, che stanno ampiamente deludendo le aspettative. Particolarmente allarmante il cammino tenuto fin qui dai blucerchiati, terzultimi in classifica e con appena una vittoria all'attivo. Difficoltà di cui i viola sono pronti ad approfittare.