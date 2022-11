Pronostici Serie A, i possibili risultati a sorpresa della 14ª giornata

Turno infrasettimanale in serie A. Tra martedì 8 e giovedì 10 novembre si disputerà infatti la 14esima giornata, che sarà aperta dagli anticipi Napoli-Empoli e Spezia-Udinese. Il Milan di Stefano Pioli, secondo in classifica alle spalle dei partenopei, farà visita alla Cremonese, mentre la Lazio ospiterà il Monza. Impegni esterni rispettivamente contro Lecce, Verona e Sassuolo per Atalanta, Juventus e Roma, Inter a San Siro con il Bologna. In programma anche Torino-Sampdoria e Fiorentina-Salernitana.

14esima giornata Serie A 2022/2023, i possibili risultati a sorpresa

La Roma che non passa al Mapei Stadium

Una sconfitta dolorosa, quella da cui è reduce la Roma. I giallorossi, nella giornata di domenica, sono stati infatti superati per 1-0 dalla Lazio nel derby, con i biancocelesti che si sono imposti grazie alla rete di Felipe Anderson. Un ko che potrebbe lasciare qualche strascico, con il Sassuolo, chiamato al riscatto dopo le ultime due sconfitte consecutive, pronto ad approfittarne.

La Fiorentina che non batte la Salernitana

Due vittorie consecutive per la Fiorentina, che sembra aver finalmente trovato una sua identità dopo un inizio di stagione difficile. Mercoledì, al Franchi, arriverà però una Salernitana in salute, con gli uomini di Nicola, reduci da tre risultati utili consecutivi, che vogliono allungare la propria striscia positiva.

L'Udinese ko al Picco

Dopo una partenza sprint, sembra aver un po' tirato il freno l'Udinese di Sottil, senza vittorie da cinque gare. I friulani hanno perso un po' di brillantezza e lo Spezia, che al Picco ha perso soltanto una volta, cercherà di sfruttare l'appannamento bianconero per portarsi a casa l'intera posta in palio.