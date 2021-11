Pronostici Serie A, i possibili risultati a sorpresa della 14ª giornata

Nuovamente in campo la Serie A. Nel weekend si disputerà la quattordicesima giornata, che si aprirà venerdì 26 novembre alle 20.45 con l'anticipo Cagliari-Salernitana per chiudersi domenica sera con il big match Napoli-Lazio. Da non perdere anche Juventus-Atalanta, mentre Milan e Inter affronteranno rispettivamente Sassuolo e Venezia. Completano il programma Sampdoria-Verona, Empoli-Fiorentina, Udinese-Genoa, Spezia-Bologna e Roma-Torino. Un turno in cui, come sempre, le sorprese potrebbero essere dietro l'angolo.

14ª giornata Serie A, i possibili risultati a sorpresa

Il blitz dell'Atalanta all'Allianz Stadium

La Juventus, che in campionato viene dalle due vittorie consecutive conquistate contro Fiorentina e Lazio, è reduce dalla disfatta di Stamford Bridge, con il Chelsea che ha travolto i bianconeri per 4-0 nella quinta giornata della fase a gironi di Champions League. Una debacle sintomo di una squadra non ancora guarita dai malanni di inizio stagione, con l'Atalanta, formazione sempre pimpante e capace di far male a qualsiasi avversario, pronta ad approfittarne per fare il colpaccio.

La vittoria del Genoa a Udine

La prima sulla panchina del Genoa è stata amara per Shevchenko, con la sua squadra superata per 2-0 in casa dalla Roma, ed i liguri cercheranno adesso il riscatto sul campo di un Udinese che, fin qui, ha viaggiato a corrente alternata. Una vittoria, per i rossoblù, sarebbe fondamentale per cercare di tirarsi fuori dalle sabbie mobili della classifica.

La Lazio che esce indenne da Napoli

Momento difficile per il Napoli che, dopo un avvio a ritmi forsennati, è incappato nelle sconfitte contro Inter in campionato e Spartak Mosca in Europa League. Gli azzurri, inoltre, sono alle prese con le pesanti assenze di Osimhen, Anguissa e Politano, a cui si aggiungono le condizioni non ottimali di Insigne. Una situazione di cui potrebbe approfittare la Lazio dell'ex Maurizio Sarri.