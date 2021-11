Pronostici Serie A, i possibili risultati a sorpresa della 15ª giornata

Turno infrasettimanale in Serie A. Tra martedì 30 novembre e giovedì 2 dicembre si disputerà la quindicesima giornata, che si aprirà con gli anticipi Fiorentina-Sampdoria e Atalanta-Venezia per chiudersi con il posticipo Lazio-Udinese. Il Napoli capolista farà visita al Sassuolo, mentre Milan e Inter se la vedranno rispettivamente con Genoa e Spezia. Impegno sul campo della Salernitana per la Juventus, Roma attesa invece dal Bologna. Completano il programma Verona-Cagliari e Torino-Empoli.

14ª giornata Serie A, i possibili risultati a sorpresa

La Roma fermata dal Bologna

La Roma è reduce dalle vittorie con Genoa e Torino, ma i giallorossi, in questa prima parte di stagione, hanno viaggiato spesso a corrente alternata. Ecco perché la sfida del Dall'Ara potrebbe regalare sorprese, con i rossoblù, reduci dal blitz di Spezia e protagonisti fin qui di un ottimo campionato, che potebbero strappare un risultato positivo.

Il Napoli che non passa con il Sassuolo

Il Napoli, grazie alla larga vittoria con la Lazio e la contemporanea sconfitta del Milan con il Sassuolo, si è portato al comando solitario della classifica, ma i proprio i neroverdi saranno i prossimi avversari degli azzurri, con la formazione di Dionisi che proverà a ripetersi dopo l'impresa di San Siro. Gara non così semplice come potrebbe sembrare per la formazione di Spalletti.

L'Empoli che espugna Torino

Tra le rivelazioni di questo segmento iniziale di stagione c'è l'Empoli di Andreazzoli, che nell'ultimo turno ha avuto la meglio sulla Fiorentina nel derby toscano. Gli azzurri, in trasferta, hanno già firmato quattro blitz e a Torino cercheranno di calare il pokerissimo.