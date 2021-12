Pronostici Serie A, i possibili risultati a sorpresa della 17ª giornata

Nuovo fine settimana di campionato in Serie A. Tra il 10 ed il 13 dicembre si disputerà infatti la diciassettesima giornata, che si aprirà venerdì alle 20.45 con l'anticipo Genoa-Sampdoria per chiudersi lunedì sera con il posticipo Roma-Spezia. Impegno sul campo dell'Udinese per il Milan capolista, mentre Inter e Napoli affronteranno rispettivamente Cagliari ed Empoli. Attesa dal Verona l'Atalanta di Gasperini, Juventus al Penzo di Venezia. Completano il programma Fiorentina-Salernitana, Torino-Bologna e Sassuolo-Lazio. Vediamo quali potrebbero essere i possibili risultati a sorpresa di questo turno.

17ª giornata Serie A, i possibili risultati a sorpresa

L'Atalanta che impatta a Verona

Gran momento di forma per l'Atalanta, che nelle ultime cinque giornate di campionato ha conquistato altrettante vittorie portandosi a sole quattro lunghezze di distanza dalla vetta. La sfida del Bentegodi, tuttavia, non sarà delle più semplici: gli scaligeri, con l'arrivo di Tudor sulla panchina, hanno dato una svolta alla propria stagione ed hanno già battuto Roma, Lazio e Juventus, oltre ad aver fermato sul pareggio il Napoli. Per i nerazzurri, quindi, impegno ostico.

Il Sassuolo che batte la Lazio

La Lazio, nell'ultimo turno, è tornata alla vittoria superando per 3-1 la Sampdoria, ma la stagione dei biancocelesti, fin qui, è stata al di sotto delle aspettative. La gara sul campo del Sassuolo potrebbe quindi riservare sorprese, con i neroverdi in serie positiva da quattro giornate e già protagonisti delle prestigiose vittorie contro Juventus e Milan, oltre che del pareggio contro il Napoli.

Il Bologna che espugna Torino

Il Bologna, nell'ultimo turno, è stato superato di fronte al proprio pubblico dalla Fiorentina, ma i rossoblù si sono resi protagonisti fin qui di un torneo al di sopra delle aspettative. Sul campo di un Torino ancora incostante nelle prestazioni e nei risultati, la formazione di Mihajlovic potrebbe trovare il riscatto al ko con i viola.