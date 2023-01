Pronostici Serie A, i possibili risultati a sorpresa della 18ª giornata

Tra il 13 ed il 16 gennaio si disputerà la 18esima giornata del campionato di serie A, che sarà aperta venerdì alle 20.45 dall'anticipo Napoli-Juventus. Il Milan farà visita al Lecce, mentre l'Inter di Simone Inzaghi affronterà a San Siro il Verona. Roma all'Olimpico con la Fiorentina, Lazio al Mapei Stadium contro il Sassuolo. Il programma del turno è poi completato da Cremonese-Monza, Torino-Spezia, Udinese-Bologna, Atalanta-Salernitana ed Empoli-Sampdoria.

18esima giornata Serie A 2022/2023, i possibili risultati a sorpresa

Il Milan che non passa a Lecce

Momento complicato, quello vissuto dal Milan. I rossoneri, dopo aver subìto il pareggio in rimonta contro la Roma in campionato, si sono arresi a San Siro al Torino negli ottavi di finale di Coppa Italia malgrado la superiorità numerica. Uno scivolone che ha messo a nudo le fragilità degli uomini di Pioli, attesi, adesso, da un Lecce in serie positiva da cinque turni. Una striscia che i salentini vogliono allungare ulteriormente.

Il Torino che non supera lo Spezia

Il Torino, reduce dalla vittoria in Coppa Italia con il Milan, è reduce da tre pareggi consecutivi in campionato e, contro lo Spezia, vuole tornare al successo. I liguri, tuttavia, stanno attraversando un buon momento di forma, come confermano i quattro risultati utili consecutivi. E gli uomini di Gotti, trascinati dal loro bomber Nzola, venderanno cara la pelle per uscire imbattuti anche contro i granata.

La Cremonese che non perde con il Monza

Una situazione disperata, quella della Cremonese. I grigiorossi, ancora a secco di vittorie, sono reduci da tre sconfitte consecutive, di cui l'ultima, quella nello scontro diretto contro il Verona, particolarmente sanguinosa. Tutto lascerebbe quindi presagire ad un blitz del Monza allo Zini, ma gli uomini di Alvini, con una prova di orgoglio, andranno a caccia di un risultato positivo.