Pronostici Serie A, i possibili risultati a sorpresa della 18ª giornata

Penultimo impegno del 2021 per le formazioni di Serie A. Tra il 17 ed il 19 dicembre si disputerà la diciottesima giornata, che si aprirà venerdì alle 18.30 con l'anticipo Lazio-Genoa per chiudersi domenica alle 20.45 con il big match Milan-Napoli. Impegno sul campo della Salernitana per l'Inter, mentre la Juventus farà visita al Bologna. Completano il programma Atalanta-Roma, Cagliari-Udinese, Fiorentina-Sassuolo, Spezia-Empoli, Torino-Verona e Sampdoria-Venezia. Vediamo quali potrebbero essere i possibili risultati a sorpresa di questo turno.

18ª giornata Serie A, i possibili risultati a sorpresa

Il Cagliari che batte l'Udinese

Una brutta sconfitta, quella da cui è reduce il Cagliari di Walter Mazzarri. I sardi, nell'ultima giornata, sono stati travolti per 4-0 dall'Inter mettendo fine alla striscia di quattro pareggi consecutivi. La formazione rossoblù non trova i tre punti dallo scorso 17 ottobre, quando Joao Pedro e compagni superarono per 3-1 la Sampdoria. E chissà se sabato, nella gara con l'Udinese, non sia la volta buona per tornare a brindare alla vittoria.

Il Verona che espugna Torino

Il Verona è reduce dal ko interno contro l'Atalanta, ma gli scaligeri, sotto la guida di Tudor, hanno rialzato la testa dopo un inizio di stagione complicato cogliendo importanti e talvolta prestigiosi risultati, come la vittoria con la Juventus ed il pareggio di Napoli. Sul campo dei granata dell'ex Juric non sarà una sfida facile, ma i veneti possono fare il colpaccio.

La Juventus che impatta a Bologna

Stagione travagliata per la Juventus di Massimiliano Allegri, che nell'ultima giornata non è riuscita ad andare oltre il pareggio al Penzo di Venezia. Adesso i bianconeri sono attesi da una nuova trasferta, stavolta sul campo di un Bologna affamato di riscatto dopo gli ultimi due ko con Fiorentina e Torino. I rossoblù, al Dall'Ara, hanno già battuto Lazio e Roma mettendo in difficoltà anche il Milan e adesso sognano un nuovo risultato prestigioso.