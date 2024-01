Meno squadre in Serie A, la riforma parte in salita

C'è una data che potrebbe cambiare la Serie A, è l'11 marzo giorno in cui è stata fissata un'assemblea straordinaria di Lega per parlare e, forse, decidere, sul futuro del massimo campionato italiano. Il presidente della FIGC Gravina vuole la riforma che avrebbe come primo passo la diminuzione da 20 a 18 squadre. Non sarebbe una grossa novità a livello europeo, visto che dei cinque top tornei due sono a 20, Liga e Premier League, e due sono a 18, Ligue 1 e Bundesliga, ma permetterebbe forse alla Serie A di alzare il proprio livello e dare un po' di respiro al calendario.

L'idea era già stata ventilata nel 2021, ma non se ne fece nulla, e anche questa volta la partenza del progetto appare molto in salita. Le big spingono per le 18 squadre, un modo per "tagliare" gli impegni nazionali in vista dell'allargamento di Champions e Mondiale per club che andranno ad aumentare e non di poco le partite in agenda. Le altre invece si sono messe di traverso perché si troverebbero a lottare per la massima serie con due posti in meno.

Nelle prossime settimane se ne discuterà informalmente, i due schieramenti proveranno a portare dalla propria parte più società possibili visto che per realizzare la riforma servono almeno 14 sì, ma se nessuno riuscirà a vincere la battaglia politica, l'11 marzo ci si siederà in un'assemblea straordinaria senza obbligo di intesa e quindi con strada più sgombra per l'eventuale ok al progetto, come spiega la Gazzetta dello Sport. La riduzione andrebbe a coinvolgere poi anche gli altri campionati, l'Italia è l'unica ad avere 100 squadre professionistiche, troppe per un sistema in perenne crisi economica che brucia soldi in quantità e che probabilmente non è già più sostenibile.