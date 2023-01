Pronostici Serie A, i possibili risultati a sorpresa della 19ª giornata

Si giocherà tra il 21 ed il 24 gennaio la 19esima giornata del campionato di serie A. Ad aprire il programma, sabato alle 15, l'anticipo Verona-Lecce, a chiuderlo, martedì alle 20.45, il posticipo Lazio-Milan. Il Napoli capolista farà visita alla Salernitana, mentre Juventus e Inter saranno impegnate di fronte al proprio pubblico rispettivamente contro Atalanta ed Empoli. Completano il programma Fiorentina-Torino, Sampdoria-Udinese, Monza-Sassuolo, Spezia-Roma e Bologna-Cremonese.

19esima giornata Serie A 2022/2023, i possibili risultati a sorpresa

La Lazio che batte il Milan

Una vera e propria crisi, quella che sta vivendo il Milan. I rossoneri, in questo 2023, hanno vinto soltanto una partita, quella contro la Salernitana dello scorso 4 gennaio. Il netto ko in Supercoppa per 3-0 con l'Inter ha certificato il momento difficile vissuto dagli uomini di Stefano Pioli, attesi adesso da un'altra sfida dall'alto coefficiente di difficoltà: quella contro la Lazio di Maurizio Sarri, che di fronte al proprio pubblico andrà a caccia della vittoria per avvicinare la zona Champions.

La prima vittoria della Cremonese

Situazione disperata per la Cremonese, ultima in classifica e sempre alla ricerca della prima vittoria in campionato. L'arrivo di Ballardini sulla panchina grigiorossa, tuttavia, sembra aver avuto subito effetti benefici: i lombardi, negli ottavi di finale di Coppa Italia, hanno infatti eliminato a sorpresa il Napoli. E adesso, sul campo del Bologna, sognano il primo colpo da tre punti per rilanciare le speranze salvezza.

Il ritorno alla vittoria dell'Udinese

Dopo un inizio di stagione sprint, l'Udinese ha tirato il freno a mano nelle ultime settimane. I friulani, infatti, non vincono addirittura dallo scorso 3 ottobre, quando espugnarono per 1-2 il Bentegodi di Verona. Un successo al quale Sottil vuole tornare già domenica nella sfida contro la pericolante Sampdoria.