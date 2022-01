Pronostici Serie A, i possibili risultati a sorpresa della 20ª giornata

Dopo aver osservato la pausa natalizia, torna in campo la Serie A. Il 6 gennaio, giorno di Epifania, si disputerà la ventesima giornata, la prima del girone di ritorno. Ad aprire il programma, alle 12.30, Bologna-Inter e Sampdoria-Cagliari, a chiuderlo, alle 20.45, Fiorentina-Udinese e il big match Juventus-Napoli. Sfida da non perdere quella che vedrà una di fronte all'altra Milan e Roma, mentre l'Atalanta ospiterà al Gewiss Stadium il Torino. Completano il programma Spezia-Verona, Lazio-Empoli, Sassuolo-Genoa e Salernitana-Venezia.

20ª giornata Serie A, i possibili risultati a sorpresa

L'Empoli che ferma la Lazio

L'Empoli è stata la grande rivelazione della prima metà del torneo, chiudendo il girone di andata al nono posto con i suoi 27 punti. I toscani, in particolare, hanno offerto un rendimento da big lontani dal Castellani, cogliendo fin qui già cinque vittorie esterne. All'Olimpico, contro una Lazio ancora altalenante, la squadra di Andreazzoli potrebbe conquistare un nuovo risultato a sorpresa.

La Fiorentina che impatta sull'Udinese

Positivo il cammino fin qui della Fiorentina di Italiano, reduce da una striscia positiva di cinque gare in cui ha raccolto 11 punti. La sfida con l'Udinese sembrerebbe l'occasione giusta per iniziare l'anno con una nuova vittoria, ma i friulani, trascinati dalla coppia d'attacco Deulofeu-Beto, possono uscire imbattuti dal Franchi.

Il Napoli che batte a domicilio la Juventus

Si è chiuso in apnea il 2021 del Napoli, con gli azzurri che hanno incassato tre ko nelle ultime quattro gare prima della sosta. Il primo impegno del nuovo anno per i partenopei non è dei più semplici, visto che la Juventus, con le sei vittorie conquistate negli ultimi otto match, ha rilanciato le proprie ambizioni Champions, ma gli uomini di Spalletti, malgrado l'emergenza, possono fare il colpaccio approfittando delle assenze nella retroguardia bianconera (out Bonucci, Chiellini e Danilo).