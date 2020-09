Serie A 2020/2021, i pronostici della prima giornata

Tutto pronto per il campionato di Serie A 2020/2021, che prenderà il via sabato 19 settembre alle 18 con l'anticipo Fiorentina-Torino. Per i campioni d'Italia della Juventus, sulla cui panchina farà il suo debutto Andrea Pirlo, il primo impegno sarà all'Allianz Stadium contro la Sampdoria. Rinviate invece Benevento-Inter, Lazio-Atalanta e Udinese-Spezia, che verranno recuperate mercoledì 30 settembre.

Serie A, i pronostici della prima giornata

Fiorentina-Torino: i viola, che hanno annunciato proprio in queste ore il ritorno di Borja Valero e che potranno contare sul recuperato Franck Ribery, ospiteranno al Franchi il Torino in una gara che si preannuncia equilibrata. La formazione di Iachini, tuttavia, parte con i favori del pronostico e farà di tutto per iniziare il torneo con il piede giusto. Pronostico: 1X

Verona-Roma: gli scaligeri, autentica rivelazione della scorsa stagione, cercheranno di ripetere quanto di buono fatto vedere nel passato campionato. Di fronte ci sarà però una Roma vogliosa di lasciarsi alle spalle gli alti e bassi dello scorso torneo. Pronostico: X2

Parma-Napoli: esordio complicato per Liverani sulla panchina gialloblu. Gli emiliani, che cercheranno di fare male agli avversari con i guizzi di Inglese e Gervinho, ospiteranno infatti quel Napoli di Gennaro Gattuso apparso in netta crescita nel segmento finale della passata stagione. Il pronostico, inutile dirlo, pende tutto dalla parte partenopea. Pronostico: 2

Genoa-Crotone: debutto al Marassi di Genova per il Crotone neopromosso di Stroppa. I liguri, dopo la salvezza sofferta dell'ultimo torneo, si affideranno alla gestione tecnica di Maran per tentare di disputare un campionato più tranquillo. I pitagorici, tuttavia, potrebbero essere un avversario ostico. Pronostico: 1

Sassuolo-Cagliari: partita da tripla al Mapei Stadium. I neroverdi di De Zerbi si affideranno a Caputo per far male alla formazione sarda, sulla cui panchina farà il proprio esordio Eusebio Di Francesco. I rossoblu, che potranno contare sul tridente Sottil-Simeone-Joao Pedro, non staranno però a guardare. Pronostico: 12

Juventus-Sampdoria: Andrea Pirlo non vuole fallire nel suo primo appuntamento sulla panchina bianconera. A Cristiano Ronaldo e Paulo Dybala spetterà il compito di scardinare la difesa blucerchiata, mentre in mezzo al campo c'è tanta curiosità per vedere l'ex Barcellona Arthur. Pronostico: 1

Il tuo browser non può riprodurre il video. Devi disattivare ad-block per riprodurre il video. Play Replay Play Replay Pausa Disattiva audio Disattiva audio Disattiva audio Attiva audio Indietro di 10 secondi Avanti di 10 secondi Spot Attiva schermo intero Disattiva schermo intero Skip Il video non può essere riprodotto: riprova più tardi. Attendi solo un istante , dopo che avrai attivato javascript . . . Forse potrebbe interessarti , dopo che avrai attivato javascript . . . Devi attivare javascript per riprodurre il video.

Milan-Bologna: i rossoneri, tra le cui fila si è aggregato anche l'ex centrocampista del Brescia Sandro Tonali, puntano a tornare nell'Europa che conta dopo alcune stagioni deludenti. La sfida interna con il Bologna di Mihajlovic è un'occasione da non mancare per iniziare con il piede giusto il torneo. Pronostico: 1