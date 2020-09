Serie A, neopromosse a rischio retrocessione: le quote dei bookmakers

Tempo di pronostici in vista del prossimo campionato di Serie A, che prenderà ufficialmente il via sabato 19 settembre. Mentre per la conquista dello scudetto la favorita numero uno è ancora la Juventus, insidiata però da vicino dall'Inter, nelle zone basse della classifica, secondo i bookmakers, saranno particolarmente destinate a soffrire le neopromosse. Benevento, Crotone e Spezia sono infatti indicate da tutte le principali agenzie di scommesse come le maggiori candidate alla retrocessione, con quote notevolmente più basse rispetto alle altre concorrenti.

Serie A, quote retrocessione: Spezia, Crotone e Benevento a forte rischio

L'indiziato numero uno a salutare il massimo campionato è lo Spezia di Vincenzo Italiano: la retrocessione dei liguri è quotata 1.08 da Eurobet (salvezza a 6), 1.13 da Goldbet (salvezza a 5) e 1.15 da Snai (salvezza a 4.75). Segue poi il Crotone di Giovanni Stroppa, con la retrocessione dei calabresi quotata a 1.30 da Eurobet (salvezza a 3.10), 1.33 da Snai (salvezza a 3) e 1.35 da Goldbet (salvezza a 2.95). Quote leggermente più alte per il Benevento di Filippo Inzaghi: la retrocessione dei sanniti è quotata 1.65 da Snai (salvezza a 2.10) e 1.70 da Goldbet ed Eurobet (salvezza rispettivamente a 2.00 e 1.98).

Il tuo browser non può riprodurre il video. Devi disattivare ad-block per riprodurre il video. Play Replay Play Replay Pausa Disattiva audio Disattiva audio Disattiva audio Attiva audio Indietro di 10 secondi Avanti di 10 secondi Spot Attiva schermo intero Disattiva schermo intero Skip Il video non può essere riprodotto: riprova più tardi. Attendi solo un istante , dopo che avrai attivato javascript . . . Forse potrebbe interessarti , dopo che avrai attivato javascript . . . Devi attivare javascript per riprodurre il video.

Alle spalle delle neopromosse, per i bookmakers, troviamo il Genoa: la quota retrocessione dei liguri è 3.25 per Snai e Goldbet (salvezza rispettivamente a 1.28 e 1.30) e 3.50 per Eurobet (salvezza a 1.24). Seguono poi Parma (quote retrocessione Snai e Goldbet 5.50, Eurobet 4.50) ed il terzetto composto da Sampdoria (Snai 7.50, Goldbet 6.50, Eurobet 7.00), Udinese (Snai 6.50, Goldbet ed Eurobet 7) e Verona (Snai 6.50, Goldbet ed Eurobet 7). Più difficile la retrocessione di Cagliari (Snai 10, Goldbet 12, Eurobet 11) e Bologna (Snai 15 e Goldbet 15, Eurobet 11), con quote ancora più alte per Torino (Snai e Goldbet 25, Eurobet 15) e Sassuolo (Snai, Goldbet ed Eurobet 25).