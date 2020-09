Serie A, l'Inter insidia la Juventus nella caccia al titolo: le quote dei bookmakers

Inizierà il prossimo 19 settembre il campionato di Serie A 2020/2021. Una stagione che, complice il ritardo con cui si è conclusa quella precedente, sospesa tra marzo e fine giugno a causa del Covid-19, partirà con qualche settimana di ritardo rispetto al solito. A cambiare, però, non è il ruolo di favorita per la vittoria finale, con la Juventus che ancora una volta, dopo la conquista degli ultimi nove scudetti, partirà in pole position. Ad insidiare la leadership dei bianconeri c'è però l'Inter di Antonio Conte: per i bookmakers sono infatti proprio i nerazzurri i veri antagonisti della Vecchia Signora nella caccia al titolo.

Serie A, quote scudetto: Juventus favorita, Inter subito dietro

Tutte le agenzie di scommesse sono concordi nell'indicare la Juventus come la favorita numero uno per la conquista dello scudetto, con un margine però notevolmente ridotto rispetto agli anni passati: Snai e Goldbet quotano i bianconeri a 2.00, appena 50 centesimi meno dell'Inter, quotata a 2.50. Più lontane, per entrambi i bookmakers, Atalanta (12), Napoli (15), Lazio (20 Snai, 18 Goldbet), Milan (25) e Roma (50). Maggior divario invece per William Hill ed Eurobet, che danno favoriti i bianconeri rispettivamente con le quote di 1.85 e 1.95 contro i 3.00 ed i 2.75 dei nerazzurri. Anche per William Hill la terza forza è l'Atalanta (quotata 11) davanti a Napoli (13), Lazio (21), Milan (23) e Roma (34), mentre per Eurobet la principale alternativa a Juventus e Inter è rappresentata dal Napoli, quotato 11. Seguono poi appaiate a 17 Atalanta, Lazio e Milan, con la Roma staccata a 51.

Questi, però, sono soltanto pronostici. Tra poco più di due settimane la parola, finalmente, passerà al campo.