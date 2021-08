Serie A 2021/2022: come seguire il campionato in tv e in streaming

Inizia una nuova stagione che sarà ricca di appuntamenti da seguire e da non perdere. DAZN trasmetterà tutte e dieci le partite di ogni giornata di Serie A: sette in esclusiva e tre in coesclusiva con Sky

L’attesa dei tifosi sta per finire. Manca davvero poco al fischio d’inizio della Serie A 2021-2022. L’Inter, campione d’Italia in carica, si presenta ai nastri di partenza senza quel ruolo di favorita d’obbligo che le sarebbe stato naturalmente assegnato se fossero rimasti Antonio Conte, Romelu Lukaku e Achraf Hakimi.

Per Simone Inzaghi è tempo di una grande sfida, quella di trasformarsi da tecnico di vertice a tecnico vincente in una grande piazza. L’ex allenatore della Lazio dovrà fare i conti con un gruppo agguerrito di concorrenti che hanno scelto di affidare le rispettive panchine a allenatori navigati e nuovamente affamati.

La Juventus ritrova Massimiliano Allegri, il Napoli si è affidato a Spalletti, la Roma ha investito su Mourinho, la Lazio ha puntato sulla voglia di tornare ad allenare di Sarri. Nel segno della continuità il progetto del Milan di Pioli e dell’Atalanta di Gasperini.

Quest’anno, a causa della crisi economica ulteriormente aggravata dalla pandemia, non ci sono stati grandi colpi di mercato. Il nostro torneo, però, proprio per l’abilità dei tecnici, potrebbe rivelarsi assai interessante e merita come sempre di essere seguito. Vediamo dove sarà possibile seguire in tv e in streaming le partite della Serie A 2021-2022.

Serie A, tutta su DAZN

Da questa stagione DAZN trasmetterà tutte e dieci le partite di ogni giornata di Serie A. Sette incontri saranno in esclusiva, mentre tre saranno in coesclusiva con Sky. Questo grazie a un’offerta di 840 milioni di euro con cui DAZN è riuscita a superare la concorrenza. Sky, per la prima volta dopo 18 anni, non sarà più il punto di riferimento per la trasmissione delle partite del nostro campionato.

Dazn con 29,99 euro al mese offre ai suoi abbonati al pacchetto calcio la possibilità di guardare la Serie A, l'Europa League e una selezione di partite di Conference League, Serie B, Liga, Copa Libertadores e Copa Sudamericana.

Gli eventi saranno visibili soltanto all'interno dell'applicazione e del sito. Per guardare le partite attraverso la smart Tv Dazn consiglia di avere una connessione con una velocità di almeno 7 Mb in download.

Per scoprire quale connessione bisogna avere per guardare Dazn potete cliccare qui.

Serie A, cosa trasmetterà Sky

Sky, dopo 18 anni in cui è stata il colosso della trasmissione delle partite, potrà trasmettere soltanto 3 sfide di ogni giornata. Queste, inoltre, saranno trasmesse anche da DAZN che ha, come detto anche in precedenza, i diritti di tutte le partite.

In particolare Sky trasmetterà sul satellite la partita in programma il sabato sera alle 20.45, quella della domenica alle 12.30 e del lunedì alle 12.45.

Recentemente Sky aveva chiesto alla Serie A di poter trasmettere gli highlights delle altre sette partite. Questa richiesta è però stata respita e anche quei diritti resteranno un'esclusiva DAZN.

Sky offre il pacchetto calcio a 5 € al mese (gratuito fino al 30 settembre), a cui vanno però aggiunti almeno i 14,90 € del pacchetto base. Insieme alle tre partite di Serie A, il pacchetto calcio prevede anche 121 partite di Champions, tutta l’Europa League e tutta la Conference League, insieme a Serie B, Premier League, Bundesliga e Ligue 1.

Per gli amanti degli sport motoristici e di altri sport come ad esempio il tennis può essere inserito il pacchetto sport per un costo complessivo di 34,99 euro al mese.

Serie A cosa trasmetterà Tim Vision

Su Tim Vision, sempre a 29,99 euro al mese, l’utente potrà vedere tutte le partite di Serie A e 121 incontri della Champions League, vale a dire tutti tranne i 16 migliori match del mercoledì che saranno esclusiva di Prime Video.

Questo grazie all’accordo tra Dazn e Tim che prevede che i match non saranno visibili tramite satellite, nonostante l’importante offerta di Sky da mezzo miliardo di euro per avere quest’opzione.

TIM ha messo a disposizione i propri mezzi per migliorare il servizio di trasmissione in streaming di DAZN per superare i problemi che si erano creati in passato.

Serie A, cosa trasmetterà Now Tv

Now Tv proporrà un’offerta agli appassionati di calcio: 14,99 € al mese per vedere le stesse tre partite disponibili su Sky, 121 gare di Champions League, Europa League, Conference League, Serie B e una selezione dei match di Premier, Bundesliga, Liga e Ligue 1.

Serie A, cosa si potrà vedere in chiaro

Anche quest’anno non ci sarà nemmeno una partita della Serie A trasmessa sui canali in chiaro, visto che nessuna emittente ha presentato un’offerta ritenuta adeguata dalla Lega Calcio per avere almeno una parte dei diritti. A livello di competizioni nazionali, Mediaset ha deciso di investire sulla Coppa Italia, che da quest’anno non sarà trasmessa dalla Rai. Le partite della nostra coppa nazionale saranno trasmesse su Italia 1 o sul canale 20.