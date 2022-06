Serie A 2022/2023, le date di raduno e ritiro di tutte le squadre

Inizierà nel weekend di sabato 13 e domenica 14 agosto il campionato di Serie A 2022/2023. Un avvio di torneo anticipato rispetto al solito a causa della disputa dei Mondiali in Qatar, in programma tra il 21 novembre ed il 18 dicembre. Le squadre, già tra poche settimane, saranno quindi chiamate a tornare al lavoro per preparare la nuova stagione, che si concluderà poi il 4 giugno. Vediamo di seguito le date di raduno e inizio del ritiro di ciascuna formazione che prenderà parte al prossimo campionato di Serie A.

Serie A 2022/2023, raduno e ritiro delle venti squadre: le date