Serie A 2022/2023, le favorite per lo scudetto: le quote dei bookmakers

Mancano ormai meno di due settimane al via del campionato di Serie A 2022/2023. Ad inaugurare il torneo, sabato 13 agosto alle 18.30, saranno gli anticipi Sampdoria-Atalanta e Milan-Udinese. Una partenza anticipata rispetto al solito a causa della disputa, tra novembre e dicembre, dei Mondiali 2022, in programma in Qatar. Ciò imporrà una lunga sosta invernale, con un vero e proprio tour de force nella prima e poi nella seconda parte di stagione.

Ai nastri di partenza venti squadre, guidate dal Milan campione d'Italia in carica. I rossoneri cercheranno di difendere il tricolore dall'assalto della concorrenza, a partire da quella di Juventus e Inter. Curiosità, poi, per vedere all'opera le neopromosse Lecce, Cremonese e, soprattutto, Monza: i brianzoli si stanno muovendo con decisione sul mercato ed ambiscono a qualcosa di più di una semplice salvezza.

Serie A, quote scudetto: Inter e Juventus le favorite

Grandi favorite per la conquista dello scudetto, secondo i bookmakers, sono Inter e Juventus. La vittoria del tricolore da parte di nerazzurri e bianconeri è infatti quotata 2,75 dai principali bookmakers, quota inferiore rispetto a quella del Milan campione in carica, che oscilla tra 3,75 e 4,50. Alle spalle loro spalle la Roma di José Mourinho, quotata tra 9 e 10. I giallorossi precedono il Napoli (quota tra 12 e 15) e l'Atalanta (quota tra 25 e 33). Più indietro Lazio (quota tra 33 e 41) e Fiorentina (quota attorno ai 50).

Serie A 2022/2023, le quote scudetto Snai

Inter 2,75

Juventus 2,75

Milan 4,50

Roma 10

Napoli 15

Lazio 33

Atalanta 33

Fiorentina 50

