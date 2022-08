Serie A 2022/2023, chi vince lo scudetto? Il verdetto dell'algoritmo

Sta per iniziare il campionato di Serie A 2022/2023. Il torneo prenderà il via sabato 13 agosto alle 18.30 con gli anticipi Milan-Udinese e Sampdoria-Atalanta per chiudersi poi il 4 giugno. Nel mezzo la lunga pausa invernale per i Mondiali in Qatar, con il campionato che rimarrà fermo dal 14 novembre al 4 gennaio: un'interruzione, quindi, di oltre cinquanta giorni, per complessivi sette fine settimana. Con il tricolore cucito sul petto, ai nastri di partenza, si presenterà il Milan di Stefano Pioli, chiamato, nella nuova stagione, a difendere il titolo dagli assalti di una concorrenza che si preannuncia quanto mai agguerrita.

Serie A 2022/2023, il verdetto dell'algoritmo: scudetto all'Inter

A trionfare nella Serie A 2022/2023, secondo i dati raccolti da fivethirtyeight.com, sito americano specializzato in statistiche, sarà l'Inter di Simone Inzaghi, che ha il 36% di possibilità di vincere lo scudetto. Il verdetto è stato emesso utilizzando uno speciale algoritmo denominato "SPI" (Soccer Power Index), per il quale i nerazzurri, in vetta anche per quanto riguarda il dato relativo alla differenza reti, conquisteranno il primo posto davanti a Milan, Napoli e Atalanta. Soltanto settima, invece, la Juventus, preceduta anche da Roma e Lazio. La prima metà della classifica, secondo l'algoritmo, sarebbe poi completata da Fiorentina, Torino e Sassuolo.

La graduatoria, poi, prosegue con Verona, Udinese, Bologna, Sampdoria, Monza, Empoli e Lecce, con gli ultimi tre posti, quelli che condannano alla retrocessione in Serie B, occupati da Cremonese, Spezia e Salernitana. Per osservare se i pronostici verranno rispettati, adesso, non resta che aspettare giugno, quando tutti i verdetti saranno ormai definitivi.