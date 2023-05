Serie A 2023/2024, a Monza si ricompone una coppia storica

Ariedo Braida e Adriano Galliani, una coppia d'oro del calcio italiano (e non solo) ai nastri di partenza delle serie A 2023/2024. Dal Milan al Monza, per chiudere un cerchio. Lo storico dirigente rossonero passato in Brianza assieme a Silvio Berlusconi qualche anno fa, vuole riportare in biancorosso un altro pezzo di storia del Diavolo, ma anche del club brianzolo: Ariedo Braida. Il 77enne dirigente di origini venete da due anni e mezzo è consulente strategico della Cremonese: chiamato dal Cavalier Arvedi per riportare i grigiorossi in serie A, ha centrato l'obiettivo nella passata stagione, ma non è riuscito a dare il suo imprinting decisivo nella stagione che sta per terminare, in cui la Cremonese è ad un passo dal ritorno immediato in B.

La coppia si era ritrovata sugli spalti in Cremonese - Monza solo pochi mesi fa: avversari nelle nuove vesti dirigenziali del momento, ma sempre legatissimi da storica amicizia diventata un binomio di successo unico nei loro anni ruggenti alle dipendenze di Berlusconi e del suo Milan superpotenza del calcio internazionale.

Ora che la separazione tra Braida e i grigiorossi è certa, l'amministratore delegato monzese, Adriano Galliani, è pronto a inserirsi per riportare Braida a Monza, il club in cui ha giocato negli anni '70 e ha iniziato la carriera da direttore sportivo all'inizio degli anni '80, prima di aprire un ciclo leggendario dietro la scrivania del Milan (quasi vent'anni in rossonero, in due tranches). Rumors parlano di un accordo già fatto: sul tavolo di Galliani c'è un contratto da direttore generale che attende solo la firma di Braida, per procedere poi agli annunci ufficiali.