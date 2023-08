Serie A 2023/2024, le favorite per lo scudetto: le quote dei bookmakers

Mancano ormai meno di due settimane al via del campionato di serie A 2023/2024. Ad inaugurare il torneo, sabato 19 agosto alle 18.30, saranno gli anticipi Frosinone-Napoli ed Empoli-Verona. L'ultima giornata, invece, si disputerà domenica 26 maggio. Ai nastri di partenza venti squadre, guidate dal Napoli campione d'Italia in carica. I partenopei cercheranno di difendere il tricolore dall'assalto della concorrenza, a partire da quella di Inter, Juventus e Milan. Curiosità, poi, per vedere all'opera le neopromosse Frosinone, Genoa e Cagliari, che hanno preso il posto delle retrocesse Spezia, Sampdoria e Cremonese.

Serie A, quote scudetto: Inter la favorita

Favorita numero uno per la conquista dello scudetto, secondo i bookmakers, è l'Inter di Simone Inzaghi. La vittoria del tricolore da parte dei nerazzurri è quotata tra 2,75 e 3 dalle principali agenzie di scommesse, quota inferiore rispetto a quelle di Napoli (tra 3,50 e 4,50), Juventus (tra 4 e 4,50) e Milan (tra 4 e 5). Più indietro la Roma di José Mourinho, quotata 12. I giallorossi precedono la Lazio di Sarri (quota tra 15 e 16) e l'Atalanta di Gasperini (quota tra 26 e 33).

Serie A 2023/2024, le quote scudetto Snai

Inter 3

Juventus 4,50

Milan 4,50

Napoli 4,50

Roma 12

Lazio 15

Atalanta 33

Fiorentina 100

Monza 100

Torino 250

Sassuolo 250

Bologna 500

Udinese 500

Lecce 1.000

Empoli 1.000

Verona 1.000

Genoa 1.000

Salernitana 1.000

Cagliari 1.000

Frosinone 1.000

Serie A 2023/2024, le quote scudetto Bwin

Inter 2,75

Napoli 3,50

Juventus 4,33

Milan 5

Roma 12

Lazio 15

Atalanta 26

Fiorentina 101

Monza 151

Torino 251

Sassuolo 251

Bologna 501

Udinese 501

Empoli 1.001

Genoa 1.001

Cagliari 1.001

Salernitana 1.501

Lecce 2.501

Verona 2.501

Frosinone 2.501

