Serie A 2023/2024, le squadre a rischio retrocessione: le quote dei bookmakers

Manca poco più di una settimana all'inizio del campionato di serie A 2023/2024, che prenderà ufficialmente il via sabato 19 agosto alle 18.30 con gli anticipi Frosinone-Napoli ed Empoli-Verona. Un torneo nel quale Inter, Juventus e Milan cercheranno di strappare ai partenopei il titolo di campioni d'Italia, con la formazione di Simone Inzaghi che, secondo i bookmakers, nutre le maggiori possibilità di brindare allo scudetto a fine torneo. In coda, almeno secondo le principali agenzie di scommesse, sono Frosinone, Lecce e Verona le squadre a rischiare maggiormente la retrocessione.

Serie A 2023/2024, le quote retrocessione

La principale indiziata a salutare il massimo campionato al termine della stagione è il Frosinone, formazione neopromossa dalla B. La retrocessione dei ciociari è infatti quotata appena 1,33 da Snai e 1,40 da Sisal. Appena più alta la quota di Lecce (1,50 per Snai, 1,72 per Sisal) e Verona (1,75 per Snai, 2 per Sisal). Seguono poi le altre due neopromosse Cagliari e Genoa, la cui quota retrocessione è fissata a 2,25 sia da Snai che Sisal. Alle spalle di questo quintetto troviamo la Salernitana (quota di 3,50 per Snai, 4,50 per Sisal) ed Empoli (4,50 sia per Snai che per Sisal). Quote notevolmente più alte per tutte le altre compagini.

Serie A 2023/2024, le quote retrocessione Snai

Frosinone 1,33

Lecce 1,50

Verona 1,75

Cagliari 2,25

Genoa 2,25

Salernitana 3,50

Empoli 4,50

Bologna 15

Udinese 15

Sassuolo 20

Monza 25

Torino 50

Fiorentina 150

Atalanta 200

Inter 1.000

Juventus 1.000

Lazio 1.000

Milan 1.000

Napoli 1.000

Roma 1.000

Serie A 2023/2024, le quote retrocessione Sisal