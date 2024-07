Serie A 2024/2025, quando inizia e quando finisce: tutte le date

È iniziato il countdown verso il prossimo campionato di serie A. Nella giornata di oggi, mercoledì 3 luglio, la Lega ha infatti ufficializzato tutte le date del torneo, al quale da campione in carica si presenterà l'Inter di Simone Inzaghi. Il campionato inizierà il 18 agosto, mentre l'ultima giornata è in programma il 25 maggio. Quattro le soste per gli impegni delle nazionali: 8 settembre, 13 ottobre, 17 novembre e 23 marzo. In calendario, invece, un solo turno infrasettimanale, quello del 30 ottobre.

Le partite di ogni giornata di campionato si giocheranno, come regola generale, in questi giorni e orari:

venerdì ore 20.45 (1 anticipo)

sabato ore 15.00 (1 anticipo)

sabato ore 18.00 (1 anticipo)

sabato ore 20.45 (1 anticipo)

domenica ore 12.30 (1 anticipo)

domenica ore 15.00 (2 gare)

domenica ore 18.00 (1 posticipo)

domenica ore 20.45 (1 posticipo)

lunedì ore 20.45 (1 posticipo)

Tutte le date della Serie A 2024/2025