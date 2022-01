Pronostici Serie A, i possibili risultati a sorpresa della 22ª giornata

Torna in campo la Serie A. Tra il 15 ed il 17 gennaio si disputerà la ventiduesima giornata, che si aprirà sabato alle 15 con l'anticipo Sampdoria-Torino per chiudersi lunedì alle 20.45 con il posticipo Fiorentina-Genoa. L'Inter capolista è attesa dal big match con l'Atalanta, mentre il Milan ospiterà a San Siro lo Spezia. Impegno sul campo del Bologna per il Napoli, Juventus in casa contro l'Udinese. Completano il programma Salernitana-Lazio, Sassuolo-Verona, Venezia-Empoli e Roma-Cagliari.

22ª giornata Serie A, i possibili risultati a sorpresa

L'Inter che non passa a Bergamo

L'Inter, reduce da otto vittorie consecutive in campionato, si sta dimostrando la squadra da battere, come ribadito dal successo in Supercoppa contro la Juventus. Proprio la sfida contro i bianconeri, in cui la formazione di Simone Inzaghi si è imposta al termine dei tempi supplementari, potrebbe però aver tolto preziose energie ai nerazzurri, con la Dea, ormai una realtà del torneo, pronta ad approfittarne.

Il Torino che sbanca Marassi

Il Torino, nell'ultimo turno, ha travolto per 4-0 la Fiorentina, conquistando la terza vittoria nelle ultime quattro gare. Ottimo momento di forma quindi per i granata, che, sul campo di una Sampdoria in difficoltà (soli due punti nelle ultime quattro giornate), potrebbero anche fare il colpo.

Il blitz dell'Empoli a Venezia

Momento difficile per l'Empoli, reduce dal pesante ko interno per 1-5 con il Sassuolo e da appena due punti conquistati nelle ultime quattro gare, ma i toscani, in trasferta, hanno spesso stupito, conquistando già cinque vittorie lontani dal Castellani. Ed al Penzo di Venezia gli uomini di Andreazzoli cercheranno un altro blitz.