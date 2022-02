Pronostici Serie A, i possibili risultati a sorpresa della 24ª giornata

Dopo la sosta osservata nella scorsa settimana, torna in campo la Serie A. Tra il 5 ed il 7 febbraio si disputerà la 24esima giornata, che si aprirà sabato alle 15 con l'anticipo Roma-Genoa per poi chiudersi lunedì sera con il posticipo Salernitana-Spezia. In programma il derby scudetto Inter-Milan, mentre il Napoli di Spalletti farà visita al Venezia. Impegno interno con il Verona per la Juventus, Atalanta con il Cagliari. Completano il programma Fiorentina-Lazio, Sampdoria-Sassuolo, Bologna-Empoli e Udinese-Torino.

24ª giornata Serie A, i possibili risultati a sorpresa

La Lazio che espugna Firenze

Un campionato fin qui al di sotto delle aspettative, quello della Lazio. I biancocelesti, reduci dal pareggio con l'Atalanta, navigano soltanto al settimo posto in coabitazione con la Fiorentina, prossimo avversario della formazione di Maurizio Sarri. I viola sono ancora sotto shock per l'addio di Dusan Vlahovic, passato agli acerrimi rivali della Juventus. Ed Immobile e compagni sono pronti ad approfittarne.

La Salernitana che batte lo Spezia

Una situazione di classifica disperata, con la zona salvezza distante otto punti. Per la Salernitana, formazione fanalino di coda del torneo, ogni gara è ormai un'ultima spiaggia, ma i numerosi nuovi arrivati durante il mercato di gennaio potrebbero portare una ventata di freschezza ed entusiasmo. E chissà che contro il lanciato Spezia di Thiago Motta, reduce da tre affermazioni consecutive, l'ultima delle quali conquistata contro la Sampdoria, non possa arrivare una vittoria a sorpresa.

Il blitz del Torino a Udine

Buon momento di forma per il Torino, che grazie ai sette punti raccolti nelle ultime tre gare si è portato a metà classifica. I granata vogliono confermare quanto di buono fatto vedere nelle ultime settimane e a Udine, contro un avversario in difficoltà (solo un punto nelle ultime tre giornate per i bianconeri), vogliono allungare la propria striscia positiva. Il segno 2, alla Dacia Arena, è tutt'altro che impossibile.