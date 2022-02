Pronostici Serie A, i possibili risultati a sorpresa della 25ª giornata

Nuovamente in campo la Serie A. Tra il 12 ed il 14 febbraio si disputerà la 25esima giornata, che sarà aperta sabato alle 15 dall'anticipo Lazio-Bologna per chiudersi lunedì alle 20.45 con il posticipo Spezia-Fiorentina. In calendario il big match Napoli-Inter, mentre il Milan, che nell'ultimo turno ha battuto proprio la formazione di Simone Inzaghi nel derby scudetto, ospiterà a San Siro la Sampdoria. Spareggio in chiave Champions tra Atalanta e Juventus, Roma attesa dal Sassuolo. Completano il programma Torino-Venezia, Verona-Udinese, Genoa-Salernitana ed Empoli-Cagliari.

25ª giornata Serie A, i possibili risultati a sorpresa

Il blitz del Cagliari ad Empoli

Momento positivo per il Cagliari, che nelle ultime cinque giornate ha conquistato tre vittorie, l'ultima delle quali sul difficile campo dell'Atalanta, tirandosi fuori dalla zona retrocessione. I sardi, dopo una prima parte di stagione disastrosa, sembrano aver finalmente trovato un'identità di squadra e al Castellani di Empoli, contro un avversario che non trova i tre punti da sette giornate, andranno a caccia di un altro successo.

La Fiorentina che non passa al Picco

Squadra in salute è anche lo Spezia, che ha raccolto ben dieci punti nelle ultime quattro giornate. Un ruolino di marcia che ha permesso agli aquilotti di portarsi a +8 dalla zona retrocessione, compiendo passi da gigante verso la seconda salvezza consecutiva. Acque agitate, invece, in casa viola, con i toscani che non hanno ancora smaltito la partenza di Vlahovic, come dimostra il pesante ko interno contro la Lazio dell'ultimo turno. Una situazione che potrebbe essere prontamente sfruttata dai liguri.

La Roma che impatta al Mapei Stadium

Continua la stagione altalenante della Roma, superata per 2-0 dall'Inter nei quarti di finale di Coppa Italia. I giallorossi stanno facendo fatica a trovare continuità di rendimento, con le difficoltà della squadra di Mourinho confermate anche dall'opaco pareggio per 0-0 contro il Genoa. Per questo la sfida del Mapei Stadium, contro un Sassuolo affamato di punti dopo aver raccolto soltanto un pareggio nelle ultime tre giornate, si preannuncia non priva di insidie.