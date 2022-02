Pronostici Serie A, i possibili risultati a sorpresa della 26ª giornata

Sarà spalmata in ben quattro giorni la 26esima giornata di Serie A. Ad aprire il turno sarà il derby Juventus-Torino, in programma venerdì 18 febbraio alle 20.45 all'Allianz Stadium, mentre a chiuderlo sarà il posticipo Bologna-Spezia, che si disputerà lunedì 21 alle 21 allo stadio Dall'Ara. Il Milan capolista è atteso dalla Salernitana, sulla cui panchina farà il proprio esordio Davide Nicola, subentrato all'esonerato Stefano Colantuono, mentre l'Inter ospiterà a San Siro il Sassuolo. Impegno a Cagliari per il Napoli di Spalletti, Atalanta sul campo della Fiorentina. Completano il quadro Sampdoria-Empoli, Roma-Verona, Venezia-Genoa e Udinese-Lazio.

26ª giornata Serie A, i possibili risultati a sorpresa

Il blitz del Genoa a Venezia

Situazione disperata per il Genoa, penultimo in classifica e a -6 dalla zona salvezza. I liguri, reduci da tre pareggi consecutivi, hanno vinto soltanto una partita fin qui e quella del Penzo, per loro, sarà quasi un'ultima spiaggia. I rossoblù, per rilanciare le proprie speranze di permanenza in Serie A, hanno bisogno di un blitz che, chissà, potrebbe anche arrivare.

La Roma che impatta sul Verona

Appena quattro punti separano in classifica Roma e Verona. I giallorossi, reduci dai pareggi contro Genoa e Sassuolo, non stanno certo attraversando un momento felice ed i veneti, che nelle ultime quattro giornate hanno conquistato tre vittorie, sono pronti ad approfittarne per sognare un posto in Europa.

Il Torino che ferma la Juventus

La Juventus, nelle ultime settimane, è apparsa in crescita e gli arrivi di Vlahovic e Zakaria hanno infuso nell'ambiente un nuovo entusiasmo, ma non tutti i problemi sembrano risolti, come dimostrano le gare contro Sassuolo e Atalanta, in cui i bianconeri hanno acciuffato rispettivamente la vittoria ed il pareggio soltanto nel finale. I granata, che stanno attraversando un momento non semplice con appena un punto conquistato in tre partite, giocheranno come sempre la partita della vita contro la Vecchia Signora per provare a strappare quanto meno un pari.