Pronostici Serie A, i possibili risultati a sorpresa della 27ª giornata

Tra il 25 ed il 28 febbraio si disputerà la 27esima giornata di Serie A, con il programma che sarà aperto venerdì alle 18.45 dall'anticipo Milan-Udinese per chiudersi lunedì alle 20.45 con il posticipo Atalanta-Sampdoria. Impegno sul campo del Genoa per l'Inter di Simone Inzaghi, mentre il Napoli farà visita alla Lazio dell'ex Maurizio Sarri. Juventus attesa dall'Empoli, Fiorentina e Roma in casa rispettivamente di Sassuolo e Spezia. Completano il quadro Salernitana-Bologna, Torino-Cagliari e Verona-Venezia.

27ª giornata Serie A, i possibili risultati a sorpresa

La Lazio che ferma il Napoli

Sogna lo scudetto, il Napoli di Luciano Spalletti. Gli azzurri, reduci dal pareggio per 1-1 sul campo del Cagliari, si trovano al momento a -2 dal primo posto occupato dal Milan, con il prossimo turno che prevede in calendario proprio lo scontro diretto con il Diavolo. Prima però, per i partenopei, c'è da pensare alla gara sul campo della Lazio: un match tutt'altro che semplice, con i biancocelesti, guidati in panchina dall'ex Sarri, che sono tornati a sognare il quarto posto con gli ultimi cinque risultati utili consecutivi.

La Salernitana che batte il Bologna

Una missione quasi impossibile, quella a cui è chiamata la Salernitana. I granata, ultimi in classifica a -8 dalla zona salvezza (ma con due gare in meno), non possono più sbagliare se vogliono ancora avere qualche possibilità di evitare la retrocessione. L'arrivo in panchina di Davide Nicola, subentrato al posto dell'esonerato Stefano Colantuono, sembra aver avuto effetti benefici sui campani, capaci di fermare nell'ultimo turno sul pari il Milan capolista. E chissà che contro il Bologna non possa arrivare la vittoria della speranza.

Il Cagliari che non cade a Torino

Ottimo momento di forma per il Cagliari, reduce da quattro risultati utili consecutivi e da 12 punti conquistati nelle ultime sette gare. I rossoblù, dopo una prima parte di stagione disastrosa, si sono rimessi in corsa per la salvezza e sul campo del Torino potrebbero continuare nella loro scalata.