Pronostici Serie A, i possibili risultati a sorpresa della 28ª giornata

Si disputerà tra il 4 ed il 6 marzo la 28esima giornata del campionato di Serie A. Ad aprire il programma, nella serata di venerdì, l'anticipo Inter-Salernitana, mentre a chiuderlo, domenica sera, toccherà al big match Napoli-Milan, che metterà una di fronte all'altra le due formazioni attualmente al comando della classifica. La Juventus di Allegri ospiterà all'Allianz Stadium lo Spezia, mentre l'Atalanta farà visita alla Roma. Impegni rispettivamente contro Cagliari e Verona per Lazio e Fiorentina. Completano il quadro Udinese-Sampdoria, Genoa-Empoli, Bologna-Torino e Venezia-Sassuolo.

28ª giornata Serie A, i possibili risultati a sorpresa

Il Cagliari che ferma la Lazio

Un girone di ritorno da sogno per il Cagliari, con ben 15 punti conquistati in otto gare. I sardi, dopo una prima parte di torneo disastrosa, si sono rimessi in linea di galleggiamento e contro la Lazio, reduce dal ko interno contro il Napoli, andranno a caccia di un nuovo risultato positivo per proseguire nella loro marcia verso quella che, fino a poche settimane fa, sembrava una salvezza impossibile.

Il ritorno alla vittoria del Genoa

Situazione disperata per il Genoa, costretto ad annaspare al penultimo posto della classifica a -8 dalla zona salvezza. I liguri, nelle ultime settimane, hanno però dato qualche timido segnale di risveglio conquistando cinque pareggi consecutivi, tra i quali quelli prestigiosi contro Roma e Inter. Contro l'Empoli, sprofondato in un momento no, potrebbe essere l'occasione per ritrovare quella vittoria che, in campionato, manca addirittura dallo scorso 12 settembre, quando i liguri espugnarono per 2-1 il campo del Cagliari.

Il Torino che espugna Bologna

Cinque partite senza vittorie per il Torino, che sembra essersi arenato dopo aver vissuto un ottimo momento di forma. I granata, sconfitti nell'ultimo turno sul proprio campo dal Cagliari, hanno fame di riscatto e a Bologna potrebbero firmare il blitz.