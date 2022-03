Pronostici Serie A, i possibili risultati a sorpresa della 29ª giornata

Tra il 12 ed il 14 marzo si disputerà la 29esima giornata del campionato di Serie A. Ad aprire il programma, sabato alle 15, toccherà all'anticipo Spezia-Cagliari, mentre a chiuderlo, lunedì alle 20.45, sarà il posticipo Lazio-Venezia. Il Milan capolista attende a San Siro l'Empoli, mentre l'Inter farà visita al Torino. Napoli e Juventus sono attese rispettivamente da Verona e Sampdoria, Atalanta in casa con il Genoa. Completano il quadro Salernitana-Sassuolo, Fiorentina-Bologna e Udinese-Roma.

29ª giornata Serie A, i possibili risultati a sorpresa

Il Napoli che non passa a Verona

Un sanguinoso ko, quello da cui è reduce il Napoli. Gli azzurri, nell'ultimo turno di campionato, sono stati superati per 0-1 di fronte al proprio pubblico dal Milan, che ha così staccato gli uomini di Spalletti portandosi al comando solitario della classifica. Un ko che potrebbe aver lasciato qualche strascico in casa partenopea, con il Verona, reduce da quattro risultati utili consecutivi, pronto ad approfittarne.

Il Cagliari che espugna il Picco

Un vero e proprio scontro diretto per non retrocedere, quello in programma al Picco di Spezia. I padroni di casa, reduci da quattro sconfitte consecutive, non possono permettersi di sbagliare se non vogliono correre il rischio di venire risucchiati nelle sabbie mobili della classifica, ma di fronte ci sarà un Cagliari che, malgrado il ko nell'ultimo turno contro la Lazio, è apparso in netta crescita in questo girone di ritorno. Una vittoria, per i sardi, significherebbe fare un passo enorme verso la salvezza.

La Juventus bloccata dalla Sampdoria

Quattordici risultati utili consecutivi per la Juventus, che ha risalito la classifica fino a sognare la clamorosa rimonta scudetto. Il gioco bianconero, tuttavia, stenta ancora a decollare, come dimostra anche l'ultima prestazione non eccelsa offerta contro lo Spezia. Difficilmente la formazione di Massimiliano Allegri incapperà in una sconfitta, ma la Sampdoria, alla ricerca di punti salvezza, potrebbe strappare un prezioso pareggio.