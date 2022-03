Pronostici Serie A, i possibili risultati a sorpresa della 30ª giornata

Nuovamente in campo la Serie A. Tra il 18 ed il 20 marzo si disputerà la 30esima giornata, che sarà aperta venerdì alle 18.45 dall'anticipo Sassuolo-Spezia. Il Milan capolista farà visita al Cagliari, mentre Napoli ed Inter affronteranno nel proprio stadio rispettivamente Udinese e Fiorentina. La Juventus, reduce dall'eliminazione dalla Champions League per mano del Villarreal, affronterà all'Allianz Stadium la Salernitana. In programma anche il derby Roma-Lazio. Completano il quadro Genoa-Torino, Venezia-Sampdoria, Empoli-Verona e Bologna-Atalanta.

30ª giornata Serie A, i possibili risultati a sorpresa

Il Genoa che torna alla vittoria

Una striscia di ben sette pareggi consecutivi, quella da cui è reduce il Genoa. I rossoblù, con Blessin sulla panchina, sono abbonati al segno X, ma per continuare a sperare in una difficile salvezza serve adesso qualche vittoria. E chissà che i tre punti non possano già arrivare venerdì, quando i liguri ospiteranno a Marassi il Torino di Juric.

Il Venezia che si aggiudica lo scontro salvezza

Scontro salvezza in piena regola, quello in programma domenica allo stadio Penzo. Il Venezia, attualmente terzultimo a -3 dalla quartultima posizione occupata dal Cagliari, ospiterà la Sampdoria, reduce, così come i lagunari, da tre ko consecutivi. Una sfida che si giocherà sul filo dei nervi, con la formazione di Zanetti che cercherà di sfruttare le lacune emerse fin qui in trasferta da parte dei blucerchiati.

L'Inter che frena ancora

Momento particolarmente delicato, quello che sta vivendo l'Inter. I nerazzurri, nelle ultime sei gare di campionato, hanno raccolto soltanto una vittoria e sabato saranno attesi da un match ricco di insidie: a San Siro arriverà infatti la Fiorentina di Italiano, formazione a caccia di punti per l'Europa League. Il rischio, per gli uomini di Inzaghi, è di incappare in una nuova giornata no.