Pronostici Serie A, i possibili risultati a sorpresa della 32ª giornata

Nuovamente in campo la Serie A. Tra il 9 e l'11 aprile si disputerà la 32esima giornata, che sarà aperta sabato alle 15 dall'anticipo Empoli-Spezia. Il Milan capolista, reduce dal deludente 0-0 interno con il Bologna, farà visita al Torino, mentre Napoli e Inter affronteranno rispettivamente Fiorentina e Verona. Trasferta sul campo del Cagliari per la Juventus, Roma all'Olimpico contro la Salernitana. Completano il programma Genoa-Lazio, Sassuolo-Atalanta, Venezia-Udinese e Bologna-Sampdoria.

32ª giornata Serie A, i possibili risultati a sorpresa

Il ritorno alla vittoria del Venezia

Momento difficilissimo per il Venezia, reduce da ben cinque ko consecutivi, l'ultimo dei quali, quello sul campo dello Spezia, particolarmente doloroso in chiave salvezza. I lagunari, per evitare la retrocessione, non possono adesso più sbagliare, a partire dalla gara contro l'Udinese. I friulani, con la vittoria nell'ultimo turno contro il Cagliari, si sono portati in acque sicure e potrebbero presentarsi al Penzo leggermente scarichi da un punto di vista mentale.

Il Napoli bloccato dalla Fiorentina

Le ultime tre vittorie consecutive hanno rilanciato le ambizioni scudetto del Napoli, atteso dal match interno contro la Fiorentina. Gli azzurri, nel corso di questa stagione, sono stati spesso protagonisti di qualche passo falso di troppo di fronte al proprio pubblico e l'incontro con i viola, reduci da quattro risultati utili consecutivi, si annuncia ricco di insidie.

La Lazio che non passa a Genova

La Lazio, nella gara sul campo contro il Genoa, andrà a caccia di punti utili per la zona Europa League, ma di fronte si troverà un avversario che giocherà alla morte per mantenere in vita le speranze salvezza. I liguri, nell'ultimo turno, hanno incassato a Verona la prima sconfitta dell'era Blessin e si presenteranno al match con i biancocelesti affamati di riscatto. Sfida più ostica di quanto dica la classifica per la formazione di Maurizio Sarri.