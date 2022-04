Pronostici Serie A, i possibili risultati a sorpresa della 33ª giornata

Nuovamente in campo la Serie A. Tra il 15 ed il 18 aprile si disputerà la 33esima giornata, che sarà aperta venerdì alle 19 dall'anticipo Spezia-Inter. Il Milan capolista, sempre nella serata di venerdì, ospiterà a San Siro il Genoa, mentre il Napoli, reduce dal ko con la Fiorentina, affronterà nella serata di lunedì la Roma di fronte al proprio pubblico. Impegno interno contro il Bologna per la Juventus, Lazio con il Torino. Completano il programma Cagliari-Sassuolo, Udinese-Empoli, Sampdoria-Salernitana, Fiorentina-Venezia e Atalanta-Verona.

33ª giornata Serie A, i possibili risultati a sorpresa

La Roma che ferma il Napoli

Il Napoli, dopo l'inattesa sconfitta interna con la Fiorentina, ha assoluto bisogno di tornare alla vittoria per rimanere in scia del Milan capolista, ma l'impegno con la Roma non si preannuncia come uno dei più semplici. I giallorossi, in campionato, sono reduci da tre vittorie consecutive e non perdono dallo scorso 9 gennaio, quando vennero superati per 4-3 dalla Juventus. La formazione di Mourinho può giocare un brutto scherzo ai partenopei.

Il Milan che frena ancora

Momento complicato per il Milan, che con gli ultimi due pareggi contro Bologna e Torino ha messo in discussione il primato. I rossoneri, in particolare, hanno mostrato gravi lacune offensive e potrebbero trovare difficoltà a superare il muro del Genoa di Blessin, alla disperata ricerca di punti salvezza.

Il Cagliari che torna alla vittoria

Ha un assoluto bisogno di punti, il Cagliari di Walter Mazzarri. I sardi, reduci da cinque ko consecutivi, hanno appena tre punti di vantaggio sulla zona retrocessione e, contro il Sassuolo, non possono fallire. I neroverdi viaggiano in una posizione tranquilla di classifica e i rossoblù potrebbero approfittarne per tornare al successo.