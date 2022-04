Pronostici Serie A, i possibili risultati a sorpresa della 34ª giornata

Si disputerà tra il 23 ed il 25 aprile la 34esima giornata di Serie A. Ad aprire il programma, sabato alle 15, saranno gli anticipi Torino-Spezia e Venezia-Atalanta, a chiuderlo, lunedì alle 20.45, il posticipo Sassuolo-Juventus. Impegno sul campo della Lazio per il Milan capolista, mentre l'Inter affronterà a San Siro la Roma. Napoli atteso dall'Empoli, Fiorentina a Salerno. Completano il quadro Verona-Sampdoria, Bologna-Udinese e Genoa-Cagliari.

34ª giornata Serie A, i possibili risultati a sorpresa

Il Milan frenato dalla Lazio

Non il più facile degli impegni, quello da cui è atteso il Milan di Stefano Pioli. I rossoneri, reduci dal ko contro l'Inter costato l'eliminazione in semifinale dalla Coppa Italia, faranno visita ad una Lazio alla ricerca di punti per la zona Europa. I biancocelesti, nelle ultime tre gare, hanno raccolto sette punti e, contro il Diavolo, sono pronti a dare battaglia per conquistare un risultato positivo.

La Fiorentina che impatta a Salerno

Ottimo momento di forma quello vissuto dalla Salernitana. I granata, con le vittorie contro Sampdoria e Udinese, sono tornati a coltivare qualche speranza salvezza e contro la Fiorentina, reduce dall'eliminazione in Coppa Italia per mano della Juventus, andranno a caccia del terzo risultato utile consecutivo per sognare l'impresa.

Il blitz della Sampdoria

Situazione delicata in casa blucerchiata. La Sampdoria, nelle ultime tre giornate, ha incassato altrettanti ko e adesso non può più permettersi di sbagliare se non vuole correre il rischio di essere risucchiata in zona retrocessione. A Verona la formazione di Giampaolo dovrà cercare in ogni modo di strappare un risultato positivo e potrebbe approfittare del possibile calo di concentrazione dei padroni di casa, che non hanno più ormai molto da chiedere al torneo.