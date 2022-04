Pronostici Serie A, i possibili risultati a sorpresa della 35ª giornata

Si disputerà tra il 30 aprile ed il 2 maggio la 35esima giornata del campionato di Serie A. Ad aprire il programma, sabato alle 15, gli anticipi Cagliari-Verona e Napoli-Sassuolo, mentre a chiuderlo, lunedì alle 20.45, sarà il posticipo Atalanta-Salernitana. Il Milan capolista ospiterà a San Siro la Fiorentina, mentre l'Inter farà visita all'Udinese. Impegno interno con il Venezia per la Juventus, in coda da non perdere il derby della Lanterna Sampdoria-Genoa. Completano il programma Spezia-Lazio, Empoli-Torino e Roma-Bologna.

35ª giornata Serie A, i possibili risultati a sorpresa

Il Genoa che fa suo il derby

Un derby che promette scintille, quello in programma sabato pomeriggio tra Sampdoria e Genoa. Le due formazioni sono impegnate nella lotta per la salvezza: i blucerchiati si trovano al quintultimo posto a quota 30, mentre i rossoblù sono penultimi a pari merito con la Salernitana con i loro 25 punti. Più in salute, però, sembrano proprio gli uomini di Blessin, che nell'ultimo turno hanno battuto nello scontro diretto il Cagliari per 1-0. Un solo punto nelle ultime quattro gare invece per i blucerchiati, che, nel derby, rischiano grosso.

Il Cagliari che supera il Verona

Situazione delicata per il Cagliari, con soli tre punti di vantaggio sulla zona retrocessione e reduce dal sanguinoso ko con il Genoa. I sardi non possono più permettersi passi falsi e sabato, contro il Verona, saranno chiamati alla partita della vita: una vittoria potrebbe cambiare tutto in chiave salvezza.

La Salernitana che non perde a Bergamo

Tre vittorie consecutive che hanno riacceso il sogno salvezza, impensabile fino a poche settimane fa. La Salernitana sta vivendo un incredibile momento di forma e, contro l'Atalanta, vuole conquistare un nuovo risultato positivo. I granata potrebbero approfittare del momento no vissuto dai bergamaschi, autori di un girone di ritorno decisamente sottotono.