Pronostici Serie A, i possibili risultati a sorpresa della 36ª giornata

Si avvia verso la conclusione il campionato 2021/2022 di Serie A. Tra il 6 ed il 9 maggio si disputerà la 36esima giornata, che sarà aperta venerdì alle 18.45 dall'anticipo Inter-Empoli per chiudersi lunedì alle 20.45 con il posticipo Fiorentina-Roma. Il Milan capolista farà visita al Genoa, mentre il Napoli sarà impegnato a Torino. Juventus a Marassi contro il Genoa, mentre in coda da non perdere Salernitana-Cagliari. Completano il quadro Sassuolo-Udinese, Lazio-Sampdoria, Spezia-Atalanta e Venezia-Bologna.

36ª giornata Serie A, i possibili risultati a sorpresa

Il Genoa che ferma la Juventus

Il ko nel derby con la Sampdoria rischia di risultare fatale per il Genoa, costretto adesso a non sbagliare più se vuole evitare la retrocessione in Serie B. I rossoblù, venerdì sera, potrebbero approfittare di una Juventus ormai con la testa alla finale di Coppa Italia per strappare un risultato positivo.

Il Milan che non passa a Verona

Una sfida ostica, quella da cui è atteso il Milan di Stefano Pioli. I rossoneri, a sette punti dalla conquista dello scudetto, faranno visita ad un Verona in salute, reduce, nell'ultimo turno, dal blitz sul campo del Cagliari. Gli scaligeri, malgrado non abbiano più niente da chiedere al campionato, stanno continuano ad offrire buone prestazioni e potrebbero mettere i bastoni tra le ruote al Diavolo.

L'Atalanta che cade al Picco

Girone di ritorno assolutamente sottotono per l'Atalanta, che non ha rispettato le attese dopo la più che positiva prima parte del torneo. I nerazzurri sono attesi adesso dalla trasferta sul campo dello Spezia contro un avversario che ha bisogno ancora di qualche punto per chiudere definitivamente il discorso salvezza: un match in cui i liguri potrebbero tirare un brutto scherzo ai bergamaschi.