Pronostici Serie A, i possibili risultati a sorpresa della 37ª giornata

Penultimo atto del campionato di Serie A 2021/2022. Tra il 14 ed il 16 maggio si disputerà la 37esima giornata, che sarà aperta sabato alle 15 dall'anticipo Empoli-Salernitana. Il Milan capolista ospiterà a San Siro l'Atalanta di Gasperini, mentre l'Inter farà visita al pericolante Cagliari. Juventus allo Stadium contro la Lazio, Napoli con il Genoa. Completano il quadro Udinese-Spezia, Verona-Torino, Roma-Venezia, Bologna-Sassuolo e Sampdoria-Fiorentina.

37ª giornata Serie A, i possibili risultati a sorpresa

L'Atalanta che blocca il Milan

È ad un passo dallo scudetto, il Milan di Stefano Pioli. Al Diavolo, per conquistare matematicamente il tricolore, mancano 4 punti, tre dei quali cercherà di prenderseli già domenica contro l'Atalanta. I bergamaschi, tuttavia, hanno bisogno di un risultato positivo per la zona Europa e possono contare su una tradizione favorevole nella Milano rossonera, dove hanno raccolto tre vittorie e quattro pareggi nelle ultime sette uscite.

La Lazio che esce indenne dallo Stadium

È in piena bagarre per la zona Europa, la Lazio di Maurizio Sarri. I biancocelesti, allo Stadium, non possono permettersi una sconfitta, altrimenti il rischio è quello di perdere il treno per le prossime competizioni europee. Immobile e compagni, per strappare un risultato positivo, potrebbero approfittare della mancanza di stimoli da parte dei bianconeri, che si presenteranno alla sfida reduci dalla finale di Coppa Italia contro l'Inter.

Il Genoa che non perde a Napoli

Ultime speranze salvezza per il Genoa, che non può più sbagliare se vuole quanto meno provare ad evitare la retrocessione in Serie B. La sfida al Maradona di Napoli, sulla carta, è proibitiva, ma le maggiori motivazioni rossoblù potrebbero fare la differenza.